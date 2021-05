O'Higgins vence y alcanza a Audax Italiano en el liderato del torneo chileno

Imagen de archivo de jugadores de O'Higgins EFE/Felipe Trueba/Archivo

Santiago de Chile, 2 may (EFE).- El O'Higgins asaltó el liderato del torneo chileno tras vencer este domingo por 0-1 a Huachipato, y se ubicó en la cima junto al Audax Italiano, que empató 1-1 con Unión Española en la sexta fecha del campeonato.

Con un único gol, del delantero Marcelo Larrondo, los celestes vencieron a Huachipato, que se mantenía invicto, alcanzaron la cima con 12 puntos y le metieron presión en la tabla a Universidad Católica.

El primer tiempo estuvo parejo, pero en la segunda parte Larrondo transformó un penalti en el gol que le dio la victoria a los celestes pese al intento del Huachipato de marcar hasta el último minuto.

El duelo entre Unión Española y Audax Italiano terminó en empate tras un agónico partido en el que los itálicos no dejaron pasar mucho tiempo sin abrir la cuenta, con un tanto del delantero Gonzalo Álvarez, y en el que los hispanos lograron igualar cuando parecía escaparse de sus manos.

Unión Española se fue al descanso con 10 jugadores después de que el uruguayo Federico Platero fuera expulsado por reclamar tras una jugada donde el juez de línea tardó en cobrar fuera de juego. Aún así, en el descuento, el defensa Thomas Galdames, marcó de volea tras un córner.

El 1-1 dejó al Audax compartiendo el liderato con O'Higgins, seguido de cerca por Unión La Calera, en tercer lugar a tan solo 1 punto, y puso a Unión Española en el decimotercer puesto, con 5 enteros.

En tanto, Universidad Católica perdió 2-0 con Melipilla, que abrió la cuenta con un gol del delantero Mathías Vidangossy y la cerró con otro tanto de Gonzalo Sosa, un encuentro que alejó a los cruzados de la cima y los dejó en la séptima posición.

El Colo Colo, sufrió una de las mayores goleadas de la historia: los caciques, que por un brote de covid-19 jugaron con 18 bajas en el plantel, perdieron su oportunidad de llegar a los primeros puestos tras una derrota 5-1 contra Ñublense.

La mezcla entre juveniles y suplentes no sirvió para evitar los embites de los rojos, que ascendieron al cuarto puesto, mientras que el Colo Colo descendió del segundo al quinto lugar.

Otra victoria abultada fue la de Deportes La Serena 0-4 contra Everton Viña, que hizo subir a los granates al sexto lugar.

En la sexta jornada está pendiente de jugar el encuentro entre Universidad de Chile y Wanderers, programado para la tarde del lunes.