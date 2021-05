Nasdaq cae 100 puntos; acciones reducen ganacias cerca al cierre

(Bloomberg) -- Las acciones redujeron su avance hacia el cierre del mercado dado que gigantes como Tesla Inc. y Amazon.com Inc. pesan sobre el Nasdaq 100. Los operadores también evaluaron datos económicos, y la inflación sigue en el primer plano del debate sobre la inversión. El dólar bajó y los bonos del Tesoro subieron.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió 0,3% a las 4 p.m. hora de Nueva York

El Nasdaq 100 cayó 0,4%

El Dow Jones Industrial Average subió 0,7%

El índice MSCI World subió 0,2%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó 0,3%

El euro subió 0,4% a US$1,2064

El yen japonés subió 0,2% a 109,11 por dólar

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó dos puntos básicos a 1,60%.

El rendimiento de los bonos de Alemania a 10 años registró pocos cambios en -0,20%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió 1,4% a US$64 por barril

Los futuros del oro subieron 1,4% a US$1.792 la onza

Nota Original:Stocks Pare Gains Into Close as Nasdaq 100 Drops: Markets Wrap

