Moderna entregará hasta 500 millones de dosis de vacunas a Covax

(Bloomberg) -- Moderna Inc. acordó proporcionar hasta 500 millones de dosis de su vacuna contra el covid-19 al mecanismo global Covax (Centro de Acceso Global a Vacunas Covid-19) para impulsar el esfuerzo global de la vacunación, pero está previsto que sólo una pequeña fracción de los envíos llegue este año.

La farmacéutica estadounidense se une a desarrolladores como AstraZeneca Plc, Pfizer Inc. y Johnson & Johnson en el suministro de ayuda a Covax, que ha enfrentado reveses en su intento por ayudar a las naciones de bajos ingresos. La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó la vacuna para su uso de emergencia, lo que lo hace elegible para Covax.

Covax ha debido hacer frente a una serie de dificultades de financiamiento, retrasos en las entregas y otros obstáculos en una campaña crucial para reducir la brecha de acceso a las vacunas. Mientras India enfrenta un devastador resurgimiento de la enfermedad, aumentan las preocupaciones para muchos países de todo el mundo que han quedado atrás de sus pares más ricos.

El año pasado, los países ricos adquirieron suministros de vacunas de Moderna y otras farmacéuticas, y solo Estados Unidos ya ha administrado más de 240 millones de dosis. En tanto, Covax ha enviado alrededor de 50 millones de dosis a más de 120 países y territorios, según datos hasta finales de abril.

Las entregas de la vacuna de ARN mensajero de Moderna a Covax comenzarán en el cuarto trimestre, y habrá 34 millones de dosis disponibles en 2021, según la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (Gavi, por sus siglas en inglés), uno de los socios de la iniciativa.

La farmacéutica estadounidense suministrará hasta 466 millones de dosis en 2022 y, potencialmente, proporcionará acceso a vacunas que estén adaptadas para combatir variantes de virus en el futuro. La semana pasada, el director ejecutivo de Moderna, Stephane Bancel, dijo que estaba profundamente preocupado por epidemias impulsadas por variantes en lugares como Sudamérica e India.

No se revelaron los términos del acuerdo con Gavi, aunque Moderna señaló que ofrecerá la vacuna al “precio más bajo posible” para la compañía.

Gavi ha dicho que busca recaudar US$2.000 millones para junio para conseguir dosis adicionales que cubran hasta 30% de la población en 92 economías de bajos ingresos. Covax está liderado por Gavi, la OMS y la Coalición para las Innovaciones de Preparación para Epidemias (CEPI, por sus siglas en inglés), y también trabaja con organizaciones como UNICEF.

