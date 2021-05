México.- México para la liberación de uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa y critica que se hiciera de madrugada

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de México ha logrado posponer al menos otras 48 horas la liberación de Héctor Palma Salazar, alias 'El Güero', uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, a quien se le concedió la libertad el sábado de madrugada, una decisión criticada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien ha cuestionada que se llevara a cabo durante el fin de semana y a esas horas intempestivas.



"No se puede emitir una orden para liberar a un recluso acusado de delincuencia organizada un sábado en la madrugada, eso coloquialmente se conoce como 'sabadazo'", ha comentado el presidente mexicano durante una rueda de prensa durante su visita a Quintana Roo, en el sureste del país.



"No es un procedimiento de lo más adecuado", ha remarcado López Obrador, después de que se conociera que no fue el titular del juzgado, sino su secretario quien firmó la orden para poner en libertad a 'El Güero', a quien se le esta investigando por si tuviera causas pendientes con alguna fiscalía estatal o con la Justicia de Estados Unidos y así evitar que pueda salir de la cárcel.



"Mañana vamos a dar a conocer si hay asuntos pendientes, hasta que se concluya el plazo que otorgó el juez". En caso contrario, ha lamentado, "se procederá de acuerdo a la resolución del juez del Poder Judicial".



López Obrador ha explicado que las autoridades mexicanas han frenado en hasta en dos ocasiones este fin de semana la salida de 'El Güero' del penal de máxima seguridad en el que se encuentra en Estado de México, la última el domingo, fecha en la que se consiguió esa prórroga de 48 horas.



El presidente mexicano se ha mostrado crítico con la actual legislación y ha anunciado que ha dado "instrucciones" para que se analice una posible reforma de la misma, puesto que considera que "asuntos de esta naturaleza" no pueden ser zanjados durante "días inhábiles", como sábados y domingos.



"No significa limitar las libertades, sino actuar con transparencia absoluta, porque no es un asunto nada más de carácter legal que corresponde al Poder Judicial y Ejecutivo, sino también un asunto de Estado", ha explicado.



"Se tiene que cuidar la dignidad del Estado mexicano, el Gobierno federal no establece relaciones de complicidad con nadie y no vamos a caer en ninguna trampa", ha recalcado López Obrador, quien ha citado un caso similar, el de Rafael Caro Quintero, el 'Narco de Narcos', quien una madrugada de agosto de 2013 obtuvo la libertad y ya nada más se ha sabido de él.



'El Güero', fundador junto con el conocido Joaquín 'El Chapo' Guzmán del Cártel de Sinaloa, fue arrestado en 1995 cuando se estrelló con su avioneta camino de la capital de Jalisco, Guadalajar, por la mala climatología y en 2007 fue extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a 16 años de prisión por narcotráfico.



Sin embargo, nueve años después, en abril de 2016, fue puesto en libertad en la frontera con Texas, desde donde fue trasladado por militares mexicanos para seguir cumpliendo condena en el penal de máxima seguridad conocido como 'El Altiplano'.