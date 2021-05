Merkel apela a la comunidad internacional en el 75 aniversario de las ayudas CARE

La canciller alemana, Angela Merkel. EFE/EPA/JOERG CARSTENSEN / POOL/Archivo

Berlín, 3 may (EFE).- La canciller alemana, Angela Merkel, llamó a no apartar la vista ante el sufrimiento de la población en otras regiones del mundo al recordar el 75 aniversario de los primeros paquetes de ayuda humanitaria "CARE", que calificó de "símbolo de humanidad".

"CARE nos muestra que no debemos apartar la vista ante el sufrimiento de los demás. La situación catastrófica en Siria y Yemen, por ejemplo, nos afecta a todos, porque como comunidad internacional tenemos responsabilidad por las personas que sufren", dijo hoy Merkel en un mensaje con motivo del aniversario.

Agregó que este paquete de ayuda, en cuanto "símbolo de humanidad", debería constituir un constante recuerdo de esta responsabilidad.

La canciller, quien recordó que también el Gobierno alemán apoya desde hace años el trabajo que realiza CARE, agradeció el compromiso de sus voluntarios, que "llevan esperanza y humanidad al mundo".

El 9 de mayo de 1946 llegaba al puerto francés de Le Havre procedente de Estados Unidos un buque cargado de paquetes de ayudas para una Europa gravemente golpeada por la guerra mundial.

Alemania recibió los primeros paquetes, que llegaron al puerto de Bremerhaven, unas semanas más tarde, el 15 de julio de 1946.

235 MILLONES DE PERSONAS NECESITAN HOY AYUDA HUMANITARIA

Pocos años más tarde, la organización amplió su acción humanitaria a otras regiones del mundo, primero a Corea y Filipinas, después también a África, Oriente Medio y América Latina.

El año pasado, la organización, que centra su trabajo en asistir a mujeres y niñas, pudo ayudar a alrededor de 70 millones de personas en más de cien países.

"Esta labor es hoy más necesaria que nunca: en la actualidad, 235 millones de personas precisan ayuda humanitaria, un triste récord", señaló hoy en un comunicado la organización, que destaca el papel de Alemania, que pasó de receptor tras la II Guerra Mundial a contribuir a la labor de CARE. EFE

