Marc Márquez: "Toca recuperar para llegar lo mejor posible a Lemans"

Jerez de la Frontera (Cádiz), 3 may (EFE).- Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que este lunes sólo rodó siete vueltas en el ensayo oficial posterior al GP de España de MotoGP en Jerez tras las dos caídas sufridas el pasado fin de semana, afirmó que "toca recuperar para llegar lo mejor posible a Lemans", cita mundialista prevista para el 16 de mayo.

"A causa del esfuerzo de ayer en la carrera, hoy me he levantado muy contracturado" en la zona cervical y del hombro y el brazo derecho, explicó en su cuenta de Twitter el piloto español, ocho veces campeón del mundo y que sufrió dos caídas en los entrenamientos previos a la prueba jerezana, el sábado y el mismo domingo por la mañana.

Marc Márquez, que por el primero de esos percances fue trasladado al Hospital de Jerez para descartar mediante un TAC cualquier problema relevante tras la gran contusión cervical y de la espalda sufrida, acabó la carrera en una meritoria novena posición, mientras que en los entrenamientos de este lunes sólo completó siete giros al circuito andaluz y acabó decimosexto.

"Hemos intentado iniciar el test en Jerez, pero enseguida he visto que mi físico estaba limitado para seguir. Toca recuperar para llegar lo mejor posible a Lemans", explicó en un tuit el campeón de Cervera (Lérida), quien ya está centrado en la próxima cita del Mundial de MotoGP en el trazado francés de Lemans.