Malasia.- Aplazado de nuevo el juicio contra el ex primer ministro de Malasia Najib Razak, acusado de corrupción

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El juicio contra el ex primer ministro de Malasia Najib Razak, investigado por corrupción en el marco del escándalo del fondo estatal 1MDB, ha sido aplazado nuevamente por la pandemia de coronavirus.



Estaba previsto que Najib, imputado por siete cargos de corrupción y blanqueo de 42 millones de ringgits malasios (unos 9,2 millones de euros) del 1MDB, acudiera este lunes a declarar, según el diario 'New Straits Times'.



El exmandatario insiste, no obstante, en que es inocente y ha vuelto a recalcar que el dinero era parte de una donación recibida. El juicio en su contra comenzó en 2019 pero se ha topado con numerosos obstáculos.



El Tribunal de Apelaciones reprendió la semana pasada a los abogados de Najib por presentar recursos para postergar todo el proceso, pero dio un día más a su defensa para añadir cualquier tipo de documentación.



En 2020 la Justicia malasia ordenó al ex primer ministro pagar al Gobierno 1.690 millones de ringgits (cerca de 344 millones de euros) en impuestos pendientes. Además, un tribunal lo condenó a doce años de prisión tras ser hallado culpable de blanqueo de capital, si bien sigue siendo diputado y se encuentra en libertad bajo fianza.



El fondo 1MDB está siendo investigado por al menos seis países, incluidos Singapur, Suiza y Estados Unidos, por presunto blanqueo de dinero y corrupción.