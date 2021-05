02/05/2021 Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero' y Samira Jalil... ¿Nueva pareja sorpresa?. MADRID, 3 (CHANCE) Conquistador nato, Luis Miguel Rodríguez, también conocido como 'el rey de la chatarra', saltaba al papel cuché como pareja de Carmen Martínez Bordiu en 2012. Una apasionada relación con muchos altibajos sobre la que planeó constantemente la sombra de la infidelidad (por parte del empresario) y que terminaba dos años después, dejando muy tocada a la nieta de Franco. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Amante de las mujeres, y amigo de sus amigas como él mismo ha confesado en alguna ocasión, desde entonces hemos visto al 'chatarrero' con numerosas mujeres hasta que una muy especial, Ágatha Ruiz de la Prada, le hizo 'sentar cabeza' durante casi dos años. Muy enamorados, la diseñadora y el dueño del desguace más grande del mundo pasearon su amor desde abril de 2018 hasta finales de 2020, cuando una presunta infidelidad de Luismi con la televisiva Marcia Di Lele hizo saltar por los aires la felicidad de la peculiar pareja.



Desde entonces no habíamos vuelto a ver al 'chatarrero' acompañado... ¡hasta ahora! Y es que, dejando su habitual discreción a su lado, Luis Miguel ha acudido a la primera corrida de la Feria de San Isidro en Las Ventas muy bien acompañado por una cara muy popular de la pequeña pantalla; nada más y nada menos que Samira Jalil, ex 'Mujeres, hombres y viceversa' y a la que recientemente hemos visto en 'La casa fuerte 2'.



Tan espontáneo como de costumbre, Luismi no dudaba en pronunciarse sobre su nueva amiga, confesando que "Samira es lo mejor" y sin entender por qué nos sorprendía esta inesperada amistad: "¿Por qué va a ser esta relación extraña?", ha asegurado sonriente.



Con una mascarilla transparente que dejaba ver su cara y un explosivo conjunto que marcaba sus atributos femeninos, Samira explicaba desvelando que "estoy muy contenta y muy feliz" que "Luismi es amigo de mi representante desde hace muchos años y me ha invitado a los toros por primera vez. A ver si me gusta".



Una vez dentro de la plaza, Luis Miguel y Samira han disfrutado de los toros muy juntos y derrochando complicidad en todo momento. ¿Estaremos ante el nacimiento de una nueva relación que agrande todavía más la fama de conquistador de 'El Chatarrero'? ¿Será la explosiva concursante de realities la sustituta de Ágatha Ruiz de la Prada en el corazón del empresario? Tiempo al tiempo, pero esta incipiente relación parece avanzar a pasos agigantados...