López Obrador cuestiona a un juez por absolver al capo "el Güero" Palma

Ciudad de México, 3 may (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó este lunes la decisión de un juez federal que el sábado absolvió a Héctor "el Güero" Palma Salazar, antiguo líder del Cártel de Sinaloa junto a Joaquín "el Chapo" Guzmán.

"Un procedimiento que no es lo más adecuado, no se puede emitir una orden para liberar a un recluso acusado de delincuencia organizada un sábado en la madrugada, eso coloquialmente se conoce como ‘sabadazo’", declaró el mandatario en su rueda de prensa matutina desde Quintana Roo.

El presidente se refirió al fallo del Juzgado Segundo de distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco, estado del occidente de México, que absolvió en pleno festivo por el Día del Trabajo al "Güero" Palma de la acusación en su contra por el crimen de delincuencia organizada.

El hombre, que primero estuvo preso en México en 1995, después en Estados Unidos de 2007 a 2016, y ahora es recluso del penal del Altiplano, es conocido como uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa.

Por ello, el presidente reveló que el domingo consiguieron que el juez diese un plazo de 48 horas, que vence este martes, para que la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y la de Relaciones Exteriores (SRE) recopilen si hay más denuncias o procesos de extradición.

“No podemos decir nosotros que el señor debe permanecer en la prisión porque el juez está ordenando que se le libere porque ya terminó su condena o ya ha quedado absuelto. Sin embargo, amerita que se explore, nos informemos todos, de que no hay ningún pendiente”, comentó.

La Cancillería mexicana informó el sábado de que ya consultó formalmente al Gobierno de Estados Unidos, a través de su Embajada en México, "sobre si el Departamento de Justicia de ese país cuenta con alguna solicitud de extradición en contra de la persona en cuestión".

López Obrador argumentó que "no se puede exponer el prestigio del Estado mexicano" con estos fallos judiciales porque el Gobierno de México "queda bajo sospecha".

El presidente anunció que pedirá a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentar una reforma para que los jueces no puedan emitir estos fallos en sábado o domingo.

En los últimos días se han registrado crecientes críticas de López Obrador al Poder Judicial, pues el mandatario ha acusado a jueces de resistirse a su proyecto de llamada "la cuarta transformación" del país y de estar al servicio de intereses particulares y extranjeros.

"Es actuar con transparencia absoluta porque no es un asunto nada más de carácter legal, que corresponda al Poder Judicial o al Poder Ejecutivo, es un asunto de Estado”, indicó.