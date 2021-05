Lo nuevo esta semana: "Girls5eva" y "The Boy From Medellín"

Una lista curada por The Associated Press de lo que está llegando esta semana a los servicios de streaming, las plataformas musicales, el cine y la televisión.

CINE

— Ocho meses después de debutar en los cines, “Tenet” de Christopher Nolan finalmente está disponible para streaming. Mientras muchos otros estrenos en la pandemia viraron rápidamente a las plataformas digitales, “Tenet” se apegó a la ruta tradicional. La película, la primera de un estudio grande estrenada en cines durante la crisis sanitaria, intentó en agosto liderar el regreso a las salas de cine. Para Nolan era un momento decisivo, pero con muchos cines cerrados, el estreno tuvo problemas. Ahora que “Tenet” puede verse en HBO Max, los fans pueden disfrutar de este thriller de ciencia ficción que juega con el tiempo y que en una reseña elogié como “un recordatorio refrescante de la capacidad que tienen las películas de asombrar”. El filme ganó un Oscar por sus efectos visuales.

— En “The Boy From Medellín”, el cineasta Matthew Heineman (“Cartel Land”, “A Private War”) sigue al astro colombiano de la música urbana J Balvin la semana previa a su primer concierto en solitario en un estadio en su ciudad natal. La película, que se estrena el viernes en Amazon Prime, ofrece una mirada íntima al cantante de reggaetón y sus sinceras reflexiones sobre la fama. También funciona como un perfil de Medellín, que durante la realización del documental atravesaba agitación política y protestas callejeras.

— Robert Ryan brilló en películas de serie B y sigue siendo uno de los actores más importantes y esenciales del cine, con un poder y compasión tan potentes hoy como en los años de posguerra que ayudó a definir en la pantalla. Ryan era, como es sabido, una inmensa paradoja. En la pantalla era un racista, un fanático, un mafioso, un matón. Fuera de ella, uno de los principales progresistas de Hollywood y un activista social. Criterion Channel ha reunido algunos de los mejores momentos de Ryan en una nueva serie de streaming y un delicioso festín de cine negro. Incluye “On Dangerous Ground” (“Odio en el alma”) de 1951, de Nicholas Ray, con Ryan como un detective de policía endurecido y solitario cambiado por un caso en el campo y un encuentro con una mujer ciega (Ida Lupino); “Bad Day at Black Rock” (“Conspiración en silencio”) de 1955, un tenso thriller de John Sturges sobre un extraño (Spencer Tracy) en un raro pueblo del desierto liderado por Ryan; y el retrato de Robert Wise de los Estados Unidos racialmente divididos en los 50 “Odds Against Tomorrow” (“Reto al destino”), de 1959, con Ryan como un exconvicto racista y Harry Belafonte (un amigo de Ryan en la vida real) juntos para un atraco.

— Jake Coyle

MÚSICA

— Nancy Wilson de Heart lanza su primer álbum en solitario el viernes. La integrante del Salón de la Fama del Rock and Roll está lista para presentar “You and Me”, que grabó principalmente en su estudio de California. El álbum de 12 canciones trae ocho temas originales y cuatro versiones, incluyendo “Daughter” de Pearl Jam, “The Boxer” de Simon & Garfunkel, “Dreams” de Cranberries y “The Rising” de Bruce Springsteen. Entre los invitados especiales están Sammy Hagar, Duff McKagan de Guns N ’Roses, Taylor Hawkins de Foo Fighters y Liv Warfield. “You and Me” cierra con “4 Edward”, un homenaje de Wilson a Eddie Van Halen, quien murió el año pasado.

— El saxofonista y compositor ganador del Grammy Ted Nash tiene una estrella de primer nivel en su más reciente álbum: Glenn Close. Ambos se juntaron para este proyecto de jazz hablado, “Transformation: Personal Stories of Change, Acceptance, and Evolution”, que sale el viernes. El álbum incluye contribuciones de Wayne Brady, Amy Irving, Matthew Stevenson y la Jazz at Lincoln Center Orchestra con Wynton Marsalis. El hijo de Nash, Eli, también participa en el emotivo y valiente tema “Dear Dad / Letter”.

— Grabado mayormente al aire libre en cinco días en Marfa, Texas, el pasado noviembre, “The Marfa Tapes” de Miranda Lambert, Jack Ingram y Jon Randall será lanzado el viernes. La química del grupo es fuerte y viva en el álbum, del cual los fanáticos obtuvieron un adelanto cuando el trío de compositores actuó en los Premios de la Academia de Música Country el mes pasado. Al día siguiente del lanzamiento del álbum, una película sobre su creación estará disponible en la página de Facebook de Lambert durante 24 horas, con presentaciones en vivo, entrevistas y escenas tras bambalinas.

— Mesfin Fekadu

TELEVISIÓN

— La serie “American Masters” de PBS presenta a Amy Tan, quien tras su aclamada primera novela de 1989 “The Joy Luck Club” (“El club de la buena estrella”) publicó obras que incluyen “The Kitchen God’s Wife” (“La cocina de la esposa de Dios”) y “The Valley of Marazement” (“El valle del asombro”). La película narra la vida y carrera de Tan con material de archivo, animación y entrevistas originales a Tan y otros autores, incluyendo Isabel Allende, Kevin Kwan y Dave Barry. James Redford, hijo del actor Robert Redford, dirigió la cinta y la completó poco antes de morir en 2020 a los 58 años. “Amy Tan: Unintended Memoir” debuta el lunes en las estaciones de PBS (consulte la programación local para conocer horarios) y estará disponible en PBS.org y la aplicación de PBS.

— Las películas favoritas no se encuentran sólo en los servicios de streaming y los canales de cable. Dory, Rapunzel y Tiana están entre las estrellas de la serie de películas “The Wonderful World of Disney”, que regresa en mayo a la cadena ABC. Una cinta animada se transmitirá cada lunes a las 8 p.m. de Nueva York (0000 GMT) comenzando con “Incredibles 2” (“Los increíbles 2”), con Holly Hunter, Craig T. Nelson y Samuel L. Jackson en el elenco de voces. El resto de la cartelera incluye “Finding Dory” (“Buscando a Dory”), con Ellen DeGeneres y Albert Brooks, el 10 de mayo; “Monsters, Inc.”, con Billy Crystal y John Goodman, el 17 de mayo; “Tangled” (“Enredados”), con Mandy Moore como Rapunzel, el 24 de mayo; y “The Princess and the Frog” (“La princesa y el sapo”), con Anika Noni Rose como Tiana, el 31 de mayo.

— ¿Pueden las estrellas efímeras tener una segunda oportunidad para alcanzar el verdadero estrellato? Esa es la premisa esperanzadora de “Girls5eva”, una comedia de ocho episodios sobre un “grupo de chicas” de la década de 1990 que aprovecha una inesperada oportunidad para reunirse de adultas. Las probabilidades de éxito y las risas parecen prometedoras, dado el elenco y los creadores. Tina Fey y Robert Carlock (“30 Rock”, “Mr. Mayor”) se encuentran entre los productores del programa creado por la escritora Meredith Scardino. Las estrellas son Sara Bareilles, Busy Philipps, la actriz y cantante ganadora de un Tony Renée Elise Goldsberry, y la actriz y guionista Paula Pell. La serie se estrena el jueves en el servicio de streaming Peacock.

— Lynn Elber