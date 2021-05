Lloyd Harris derrota a Dimitrov tras dos horas y media de lucha

El tenista sudafricano Lloyd Harris saca la bola ante el búlgaro Grigor Dimitrov en un partido de treintaidosavos de final del Mutua Madrid Open de tenis, este lunes, en la Caja Mágica de Madrid. EFE/Rodrigo Jiménez

Madrid, 3 may (EFE).- El sudafricano Lloyd Harris, 54 del mundo, eliminó en la primera ronda del Masters 1.000 de Madrid al búlgaro Grigor Dimitrov, 17 de la ATP y decimotercer cabeza de serie, que salvó cinco bolas de partido antes de caer por 6-3, 3-6 y 7-6 (5).

Nunca habían coincidido ambos a uno y otro lado de la red y hoy tuvieron más de dos horas y media para conocerse.

Se tantearon en los primeros juegos, con ciertas dificultades para mantener sus servicios, hasta que el sudafricano rompió para 5-3 y confirmó el set a continuación.

El búlgaro, que llegó a Madrid tras caer en octavos de Montecarlo frente a Rafael Nadal, volvió a ceder su saque en el segundo parcial (1-2), pero pareció poner ahí fin a su crisis: apoyado en un revés cruzado efectivo y en su mejor servicio dio la vuelta al marcador y se vio por primera vez con una renta holgada, 5-2, que le permitió cerrar con 6-3.

Harris pidió asistencia médica en el cambio de set, por unas molestias en la espalda, pero siguió tuteando a Dimitrov en los primeros compases, en los que se vieron los mejores intercambios del encuentro, hasta que el sudafricano rompió en el cuarto juego (3-1).

El séptimo, de más de ocho minutos de duración, cayó del lado de Harris (5-2), lo que no minó el espíritu de lucha de Dimitrov, que superó en el siguiente tres bolas de partido al saque. La nueva remontada del búlgaro llevó la manga al juego de desempate.

Harris se trabajó pronto otras tres pelotas de partido y, aunque su rival salvó las dos primeras con sus servicios, no pudo contestar luego a una gran derecha cruzada del sudafricano que puso fin al largo choque.

Dimitrov sigue buscando un título desde que en 2017 se impuso en las finales ATP.

Harris, de 24 años, sin títulos en su historial, será el rival en segunda ronda del australiano Alex de Miñaur.

En otros partidos de la primera ronda del torneo el estadounidense John Isner derrotó al serbio Miomir Kecmanovic por 6-4 y 7-6 (5) y el ruso Aslan Karatsev al francés Ugo Humbert por 7-5 y 6-4.

Karatsev será el primer rival del argentino Diego Schwartzman, séptimo cabeza de serie y exento de la ronda inicial.