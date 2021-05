Llegan a Venezuela 50.000 dosis más de la vacuna Sputnik V contra la covid-19

El pasado 24 de abril, cuando llegó el último lote de Sputnik V anunciado por las autoridades, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, detalló que, hasta ese momento, habían llegado al país 880.000 dosis de las dos vacunas, lo que sumadas a estas 50.000 supone un total de 930.000. EFE/RAYNER PEÑA R./Archivo

Caracas, 3 may (EFE).- Un nuevo cargamento con 50.000 dosis de la vacuna Sputnik V contra la covid-19 llegó este lunes a Venezuela y se suma a las 380.000 ya recibidas de ese fármaco, así como a las 500.000 de la china Sinopharm, cuyos arribos al país han sido hechos públicos por las autoridades.

El pasado 24 de abril, cuando llegó el último lote de Sputnik V anunciado por las autoridades, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, detalló que, hasta ese momento, habían llegado al país 880.000 dosis de las dos vacunas, lo que sumadas a estas 50.000 supone un total de 930.000.

Sin embargo, Alvarado explicó en la madrugada de este lunes, al recibir el nuevo lote en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, que Venezuela dispone de "1.480.000 dosis de vacunas que han llegado al país", lo "que alcanza para vacunar un poco más de 800.000 personas que están en este momento en proceso de inmunización.

El ministro no detalló si, desde el 24 de abril, las autoridades han recibido más dosis de las vacunas ni de qué fármaco se trata, que, según el cálculo de los datos brindados por Alvarado, tendrían que ser monodosis para que esa cifra alcance para vacunar a 800.000 personas, como él mismo afirmó.

También detalló que, con el nuevo cargamento, las vacunas de las que dispone Venezuela "alcanzan para el universo de todos los trabajadores de la salud que son algo más de 360.000 personas en el sector que van a estar completamente inmunizados".

Alvarado también afirmó que las autoridades comenzarán "de manera acelerada con adultos mayores con dos o más enfermedades asociadas".

Aclaró que esas personas han sido seleccionadas a través del sistema Patria, una plataforma creada por el Gobierno de Nicolás Maduro y asociada al polémico Carnet de la Patria, criticado por la oposición y algunos aliados del chavismo como un mecanismo de control social.

Asimismo, han sido escogidos también "adultos mayores que están institucionalizados" por el Estado venezolano.

Las nuevas dosis, según Alvarado, también se dedicarán para vacunar a "personas de seguridad", a menores de 60 años con dos o más enfermedades, personas que tienen VIH, "trabajadores de servicios básicos que no se han parado" y "del área de comunicación".

Acerca del mecanismo Covax, el ministro de Salud subrayó que el Gobierno venezolano está "haciendo esfuerzos extraordinarios" e hizo hincapié en que "ya se ha cancelado prácticamente todo lo que corresponde" a ese plan para "conseguir vacunar a más de cinco millones de personas".