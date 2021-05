Las fichas del dominó vuelven a sonar en la Pequeña Habana de Miami

Aficionados son vistos en el Domino Park de la Pequeña Habana de Miami mientras juegan Dominó, este 3 de mayo de 2021. EFE/Cristóbal Herrera

Miami, 3 may (EFE).- El característico sonido de las fichas de dominó sobre las mesas volvió a escucharse este lunes en el parque dedicado a ese popular juego en el corazón de la Pequeña Habana de Miami, después de un año y dos meses cerrado por la covid-19.

"Esto es relajante, muchas personas mayores venimos aquí porque nos aburrimos mucho en la casa. Aquí me entretengo mirando, vienen los turistas y hace fresco", dijo a Efe el cubano Pablo Hernández, uno de los que acudieron a la reapertura del parque, que constituye una visita obligada para todo turista que se precie en Miami.

En el Domino Park, un sitio histórico del exilio cubano en Miami, se reunían cada día antes de la pandemia cantidad de personas mayores de 50 años para jugar y conversar.

Hernández, un jubilado que solía pasar en este lugar entre tres y cinco horas diarias, afirmó: "también me alegra que exijan que tengamos las caretas (mascarillas) puestas".

El Departamento de Parques y Recreación de la ciudad reabrió igualmente hoy todas las instalaciones interiores y programas que fueron cerrados por la pandemia en marzo de 2020.

Según las normas actuales, todavía se requiere el uso de mascarillas cuando las personas estén en el interior de los edificios, de los parques y también al aire libre si no están realizando ejercicios físicos.

Con el telón de fondo del mural creado por el artista dominicano Oscar Thomas, en el que están representados los presidentes de todas las naciones americanas que asistieron a la primera Cumbre de las Américas, celebrada en Miami en1994, los jugadores de dominó, uno de los juegos de mesa más populares en Cuba, celebraron hoy el reencuentro y disfrutaron de las partidas ante la mirada de los turistas..

"La reapertura de nuestro histórico y mundialmente conocido Domino Park es un paso importante para devolver un sentido de normalidad a la comunidad", señaló Joe Carollo, comisionado (concejal) de Miami, en una rueda de prensa en la que tomaron parte la congresista María Elvira Salazar y la senadora estatal Ileana García.

El parque Máximo Gómez, nombre oficial del Parque del Dominó en honor al general dominicano que participó en la guerra de independencia en Cuba, está situado en el tramo de la Calle Ocho que alberga el Paseo de las Estrellas de la Pequeña Habana.

Con reminiscencias del Paseo de la Fama de Hollywood (California), las estrellas aquí se otorgan a actores, escritores, artistas y músicos latinoamericanos.

Con más de 40 años de tradición, los juegos de dominó, cartas y ajedrez suelen ser solo para miembros del Máximo Gómez Domino Club. La membresía, gratuita y de por vida, está al alcance de cualquier persona mayor de 50 años, según el sitio turístico en internet El Gran Miami.

