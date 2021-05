Las bolsas europeas muestran tendencia al alza tras un arranque plano

EFE/EPA/MAXIMILIAN VON LACHNER/Archivo

Madrid, 3 may (EFE).- Las principales bolsas europeas muestran tendencia al alza tras un inicio de sesión bastante plano y en una semana en la que estarán pendientes de la publicación de más resultados empresariales, las ventas minoristas de la eurozona, así como de la producción industrial del mes de marzo.

Nada más comenzar la sesión, las bolsas del Viejo Continente cotizaban prácticamente planas, sin embargo poco después comenzaban a registrar ganancias que eran del 0,61 % para Milán, del 0,50 % para Fráncfort, del 0,49 para París, del 0.45 % para Madrid y del 0,12 % para Londres.

Por su parte, el Euro Stoxx50, que agrupa a las mayores empresas europeas, ganaba el 0,54 %.

En Asia, la Bolsa de Tokio no opera este lunes al celebrarse en Japón la festividad nacional del Día de la Constitución.

Wall Street cerró el pasado viernes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 0,54 % al cierre de una semana negativa que, no obstante, completa un mes de abril con notables ganancias en la plaza estadounidense.

En el mercado de deuda, el interés del bono alemán, considerado el más seguro, baja hasta el -0,201 %.

La rentabilidad del bono estadounidense, el que más preocupa a los inversores, también bajaba y se situaba en el 1,626 %.

En el mercado de divisas, el euro sube frente al dólar y se cambiaba a 1,20 unidades.

En el mercado petrolero, el Brent, el crudo de referencia en Europa, cedía un 0,13 % y rondaba los 66,67 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) también bajaba un 0,13 % antes de la apertura formal del mercado y cotizaba a 63,50 dólares.

El oro subía y se vendía a 1,779,3 dólares por onza.