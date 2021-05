Lakers anuncian la baja de James para el partido de esta noche ante Nuggets

En la imagen, LeBron James, los Ángeles Lakers. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 3 may (EFE).- Horas después de conocerse la baja indefinida del base alemán Dennis Schroder con los Ángeles Lakers, tras someterse a los protocolos de salud y seguridad covid-19 de la NBA, el actual campeón de liga informó que el alero estrella LeBron James no jugará tampoco el partido de esta noche contra los Denver Nuggets.

Los Lakers, a través de un comunicado, informaron que James, que volvió la pasada noche después de haber estado de baja desde el pasado 20 de marzo perderse 20 partidos de liga, su mayor ausencia de los campos en las 18 temporadas que lleva en la NBA, se resintió de la lesión del esguince del tobillo derecho y se tomará un descanso.

James se agravó el tobillo en el último cuarto de la derrota del domingo de locales por 114-121 ante los Toronto Raptors, la tercera consecutiva que sufren y la sexta en los últimos siete partidos disputados.

El ganador de cuatro premios de Jugador Más Valioso (MVP) de la liga, de 36 años, no pudo concluir el partido ante los Raptors y se perdió los últimos 6 minutos, 42 segundos del tiempo reglamentario, después que comenzó a sentir de nuevo fuertes dolores.

James ahora tendrá tres días de descanso antes del próximo partido de los Lakers, que será el jueves contra sus vecinos de los Los Ángeles Clippers.

La estrella de los Lakers, que en la rueda de prensa posterior al partido ante los Raptors descartó que hubiese precipitado su vuelta a la competición y defendió que solo en el campo pudo comprobar como respondió el tobillo después de seis semanas de estar inactivo.

James explicó que el dolor que sintió en la recta final del partido no lo había tenido nunca durante los entrenamientos previos porque los mismos tampoco tienen nada que ver con lo que sucede durante un partido.

Además defendió que su única referencia para ver si iba bien con la recuperación tuvo que tenerla en el campo, y en ese sentido la prueba fue valiosa.

James también subrayó que cualquier esperanza que tengan los Lakers de repetir el título estará ligada a lo saludable que pueda estar antes de que comiencen los playoffs, algo que todavía no tienen asegurado cuando faltan ocho partidos para el final de la temporada regular.

"Lo único que importa es que cuando lleguen los momentos decisivos de asegurar nuestra presencia en los playoffs, todos dentro del equipo estemos saludables y podamos competir al máximo", reiteró James, que le quitó importancia a la marca de 36-28, que los pone apenas en el sexto puesto de la Conferencia Oeste, empatados con los Portland Trail Blazers, pero con el desempate a su favor.