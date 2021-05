La revancha de la Recopa

Defensa y Justicia tendrá la dificultad de contar con un plantel muy menguado por la pandemia de coronavirus, con una larga lista de bajas a la que en los últimos días se sumaron Rodolfo Rotondi, Nicolás González, Braian Romero, Fernando Meza y Franco Paredes. EFE/ José Jácome/Archivo

Buenos Aires, 3 may (EFE).- El argentino Defensa y Justicia recibe este martes al brasileño Palmeiras en la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, que además supondrá la reedición de la última final de la Recopa, que el "Halcón de Varela" ganó en la tanda de penaltis.

La final de la Recopa, que se disputó a dos partidos a mediados de abril, supuso uno de los momentos históricos para el cuadro argentino, un club humilde que se ganó el respeto internacional gracias a sus victorias en este torneo y en la Copa Sudamericana del año pasado.

El conjunto brasileño buscará una victoria que le permita mantener su puntuación perfecta (dos partidos ganados en dos jornadas) y afianzarse como líder del grupo A, mientras que los argentinos llegan con 2 puntos menos a la cita (una victoria y un empate) y si ganan se auparán hasta la primera posición.

Defensa y Justicia tendrá la dificultad de contar con un plantel muy menguado por la pandemia de coronavirus, con una larga lista de bajas a la que en los últimos días se sumaron Rodolfo Rotondi, Nicolás González, Braian Romero, Fernando Meza y Franco Paredes.

El técnico Sebastián Beccacece subrayó la dificultad de preparar el choque con esta situación.

"No puedo planificar el partido ante Palmeiras porque aún no se con quiénes podré contar. Rotondi aún se encuentra aislado en el hotel, por suerte ya sin síntomas, esperando el alta y poder hacerse todos los estudios de rigor. Esto le ha pasado ya a otros equipos, y a nosotros nos agarra en una situación definitoria, donde se está jugando por cosas importantes y de golpe nos toca entrenar a veces con 13 o 14 jugadores", afirmó.

Asimismo resaltó la labora del club a la hora de realizar los controles pertinentes.

"Nosotros tenemos 16 contagiados en 5 días. Debemos ser de los clubes que más hisopados hacen. Es para reconocer el esfuerzo de los dirigentes y del doctor, nos hisopamos día de por medio con testeos rápidos, con PRC, con los cuidados personales que tenemos acá. Estamos haciendo todo lo posible para evitar lo que no podemos evitar, de alguna manera", agregó

- Alineaciones probables:

Defensa y Justicia: Luis Unsain, Emanuel Britez, Néstor Breitenbruch, Juan Rodríguez, Adonis Frias, Nahuel Gallardo, Ciro Rius, Valentín Larralde, Nicolás Tripicchio, Tomás Ortiz y Walter Bou.

Entrenador: Sebastián Beccacece.

Palmeiras: Jaílson, García, Henri, Da Silva, Viña, Gustavo Scarpa, De Freitas, Bicalho, Gabriel Menino, Da Silva y Papagaio.

Entrenador: Abel Ferreira.

Árbitro: El colombiano Wilmar Roldán.

Estadio: Norberto Tomaghello, de la provincia de Buenos Aires.

Hora: 21.30 del martes (00.30 GMT).