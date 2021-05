Isabel II celebra la "paz continua" en Irlanda del Norte en su centenario

La reina Isabel II de Inglaterra firmaba en el libro de visitantes a su salida de la exposición del Titanic en Belfast, Irlanda del Norte, durante una visita a laregión británca en 2012. EFE/Paul McErlane/Archivo

Londres, 3 may (EFE).- La reina Isabel II celebró este lunes la "paz continua" en Irlanda del Norte y llamó a mantener un espíritu de "reconciliación, igualdad y comprensión mutua" en la región británica, que ha cumplido cien años desde su creación.

"El progreso político en Irlanda del Norte y el proceso de paz se acredita con buen criterio a una generación de líderes que tuvieron la visión y el coraje de poner la reconciliación por delante de la división", señaló la soberana en un comunicado.

"Pero, por encima de todo, la paz continua es mérito de su gente, sobre cuyos hombros se apoya el futuro", agregó.

La monarca británica advirtió de que el entendimiento "no puede darse por garantizado", y subrayó la necesidad de demostrar "fortaleza y compromiso".

"En mis numerosas visitas a Irlanda del Norte he visto esas cualidades en abundancia y espero continuar viéndolas en futuras ocasiones", recalcó Isabel II, que agradeció la "importante contribución" por parte de la vecina República de Irlanda.

El primer ministro británico, Boris Johnson, resaltó a su vez que el hito de los cien años desde que entró en vigor la ley que creó la región británica es una ocasión para "continuar construyendo un futuro mejor y aún más brillante para su gente".

"A lo largo de 2021, durante el año de su centenario, el Gobierno continuará subrayando los fantásticos logros con los que Irlanda del Norte contribuye hacia el resto del Reino Unido y el mundo", expresó Johnson en un mensaje en Twitter.

Aportación que va "desde su industria tecnofinanciera líder mundial y sus instalaciones de investigación, hasta su juventud inspiradora y su vibrante cultura de artes y deportes", detalló el primer ministro.

"Personas de todas las áreas de Irlanda del Norte, la República de Irlanda, el Reino Unido y de todo el globo percibirán este aniversario de modos distintos, con perspectivas distintas", señaló el jefe de Gobierno, que destacó que el aniversario brinda la oportunidad de hacer una "reflexión compartida".