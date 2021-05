Isa Pantoja: "Yo sí que me ha acordado de mi madre en el día de la madre"

03/05/2021 Isa Pantoja habla de cómo ha vivido el día de la madre EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 3 (CHANCE)



Tras un día tan especial como el 'Día de la madre', Isa Pantoja revela cómo ha vivido ese día alejado de Isabel Pantoja aunque acordándose de ella en todo momento. Con la sinceridad con la que la estamos viendo en sus últimas apariciones públicas, la joven asegura que echa mucho de menos tener a su madre al lado, sobre todo teniendo a su hijo Albertito: "Yo sí que me he acordado de ella y he puesto en Instagram fotos con ella de cuando era pequeña. Yo sí que me acuerdo pero no el Día de la Madre, me acuerdo un montón de veces y más teniendo a Albertito al lado". Conocedora de la felicitación de su hermano Kiko Rivera a su madre a través de Instagram, Isa nos explica: "Es una lucha entre lo que él piensa que ha pasado pero también están sus sentimientos porque al fin y al cabo es nuestra madre. Todos nos acordamos de nuestra madre".Aunque por todos es conocido el enfrentamiento pçublico y judicial entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, lo cierto es que no existen motivos aparentes por los que la tonadillera ha dejado de hablarse con su hija: "Muchas veces cuando te enfadas con un hijo por algo pues a lo mejor también te enfadas con los otros y quiero entender que es así. Pero como te he dicho, la echo de menos pero no tengo problema porque no he discutido ni nada con ella".Con su boda con Asraf Beno aún en el aire, la joven nos confiesa que si hay algo que tiene claro es que se dará el 'sí, quiero' en junio aunque tenga que posponer la celebración: "Yo me caso en Junio en el juzgado porque es una cosa que ya tenía pensado hacer pero la celebración supongo que habrá que posponerla, no sé si para septiembre".