Irán.- Irán rechaza las informaciones sobre liberación de presos para acceder a recursos financieros congelados

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Exteriores de Irán ha rechazado este lunes las informaciones sobre la intención de Teherán de liberar a cinco presos en el país para acceder a cuentas bancarias congeladas en el marco de las disputas diplomáticas con Reino Unido y Estados Unidos.



"Como regla, no confirmamos informaciones y comunicados de fuentes", ha indicado en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Jatibzadé, informa la agencia de noticias ISNA.



La información procede de la cadena libanesa Al Mayadeen, que trasladó el domingo que Irán quiere liberar a cinco personas --todas con doble nacionalidad británica o estadounidense-- para acceder a fondos congelados por disputas diplomáticas, provocadas por el programa nuclear de Teherán. El reportaje, en el que se citan "fuentes con información sobre el asunto, ha sido replicado por medios iraníes en varias ocasiones durante el fin de semana.



A pesar de que Al Mayadeen no nombra a ningún preso específicamente, se cree que son cuatro americanos --tres ejecutivos y un activista medioambiental--, lo que daría a Irán acceso a 7.000 millones de dólares congelados.



La persona de nacionalidad británica podría ser Nazanin Zaghari-Ratcliffe, actualmente condenada a un año de prisión por propaganda contra las autoridades. Reino Unido podría liberar a cambio más de 553 millones de dólares, informa la agencia de noticias alemana DPA.



Jatibzadé ha señalado que no hay un vínculo entre los fondos congelados y conversaciones sobre liberar a prisioneros. No obstante, sí ha confirmado conversaciones "rutinarias" con Estados Unidos sobre el estado de sus ciudadanos encarcelados en el país asiático.



Londres y Washington ya han rechazado el reportaje de Al Mayadeen. Ambos países acusan a Irán de usar a prisioneros como moneda de cambio para recuperar acceso a recursos congelados, una acusación que Irán niega reiteradamente.



El ministro de Exteriores británico, Dominic Raab, afirmó el domingo que el trato de Teherán a Zaghari-Ratcliffe "equivale a la tortura" y consideró que, a su juicio, Irán la usa "en un juego del gato y el ratón" para obtener ventajas diplomáticas.