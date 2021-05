Huawei pierde su liderazgo en móviles y sale del 'top 5' tras 2 años de veto

EFE/EPA/Alex Plavevski/Archivo

Madrid, 2 may (EFE).- Dos años después de que EEUU incluyera a Huawei en su lista negra por supuestos vínculos con la inteligencia china, el gigante asiático, que había llegado a liderar las ventas de móviles, ha ido perdiendo fuelle hasta situarse en este primer trimestre de 2021 fuera de las cinco marcas más vendidas.

Todo ello en un contexto mundial en el que los envíos de móviles globales se han disparado por encima del 25 %, con 346 millones de unidades, según los datos de distribución de 'smartphones' mundiales ofrecidos por varias consultoras, entre ellas IDC y Canalys, que coinciden en situar a Samsung en el primer puesto con una cuota de mercado superior al 21 %. Huawei se sitúa en séptimo lugar.

Las sanciones de EE.UU, que se anunciaron a mediados de mayo de 2019, terminaron por dejar huella en las ventas de móviles de Huawei, especialmente después de que este veto se tradujera en una prohibición a Google para vender productos a la marca china.

Entre estos productos figuraban no solo las aplicaciones móviles de la tienda de Google, sino las licencias para actualizaciones del sistema operativo Android, en el que se basaban los móviles de la compañía china, que, por otra parte, está impulsando un sistema operativo propio, Harmony Os, con el fin de convertirla en una alternativa.

DESCENSO DE VENTAS ACENTUADO POR LA VENTA DE HONOR

El descenso de ventas de móviles de la marca fuera de China se vio acentuado a finales de 2020, cuando Huawei decidió deshacerse de su marca Honor dada la "tremenda presión" a la que estaba sometido su negocio de telefonía ante la "falta persistente de elementos técnicos", según anunció entonces en un comunicado.

Honor suponía para Huawei unos envíos mundiales de en torno a 70 millones de unidades al año, según la propia compañía. Desde Huawei España no han estimado hacer una valoración sobre el asunto tras ser preguntados por EFE.

A nivel mundial el descenso de ventas de móviles se ha traducido en una bajada de ingresos a nivel mundial de un 16,5 % este primer trimestre del año, con respecto al mismo periodo de 2020, hasta alcanzar 152.200 millones de yuanes (19.432 millones de euros), según datos aportados por la compañía, que no cotiza en bolsa y que no ha desvelado su beneficio neto.

SAMSUNG Y APPLE RETOMAN EL LIDERAZGO

Con esta situación y echando datos de Canalys, Huawei perdió el liderazgo en envíos de móviles, en el que Samsung ha recuperado el número 1 de la lista y Apple el 2. En tercero, cuarto y quinto lugar se sitúan tres compañías chinas. Tras la salida de Huawei de los primeros puestos, Samsung y Apple vuelven a disputarse los dos primeros puestos de la lista.

Así, Samsung registró en este primer trimestre de 2021 76,5 millones de envíos (22 %); Apple, 52,4 millones (15 %); Xiaomi, 49 millones de unidades (14 %) y Oppo y Vivo, con 37,6 millones de unidades y 36 millones, respectivamente, y una cuota de mercado del 9 %.

El resto de marcas se han quedado con 95,9 millones, y el 28 % de cuota de mercado mundial. Huawei se encuentra ahora en el séptimo lugar con 18,6 millones de unidades.

Las desavenencias entre EE.UU y Huawei tomaron forma a partir del 15 de mayo de 2019 cuando el expresidente Donald Trump declaró una emergencia nacional para prohibir a las compañías del país usar equipos de telecomunicaciones fabricados por empresas que supuestamente intentaban espiar a EE.UU. Esta medida desembocó finalmente en restricciones a la firma china.

Huawei advirtió entonces de que la decisión de aplicar restricciones a su actividad sólo perjudicaría los intereses de las empresas y los consumidores de EE.UU.

El asunto llegó a los juzgados y el pasado febrero Huawei presentó una demanda en un tribunal de apelaciones de Nueva Orleans contra el Gobierno estadounidense para que le fuera retirada la designación de amenaza contra la seguridad nacional.

Con la salida de Trump del Gobierno, Huawei estaba a la espera de que la administración de Joe Biden fuera más abierta a políticas que iban "en interés de las empresas estadounidenses, declaró en su día el fundador de Huawei, Ren Zhengfei. De momento, no ha trascendido cambio alguno en este sentido.

HUAWEI LIDERÓ LAS VENTAS MUNDIALES

Pese al contexto, Huawei lideró la distribución de móviles inteligentes en el mundo en el segundo trimestre de 2020 por encima de Samsung o Apple, con 55,8 millones de dispositivos.

En este contexto, los envíos de Huawei habían caído un 27 % fuera de China, pero dominó, sin embargo, su mercado interno, que creció un 8 %. Más del 70 % de estas ventas se produjeron en China, según Canalys.

Poco después de estos datos, Huawei se deshizo de Honor y a día de hoy está en el séptimo del ranking en distribución.

Belén Molleda