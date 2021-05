Gloria Camila y Ortega Cano responden, con la más absoluta indiferencia, al polémico polígrafo de Kiko Jiménez

02/05/2021 Gloria Camila y José Ortega Cano, tan unidos como siempre, han asistido a Las Ventas. MADRID, 3 (CHANCE) Convertido en el gran azote del clan Ortega-Mohedano-Flores desde que rompió su noviazgo con Gloria Camila tras cuatro años de intenso amor, Kiko Jiménez se sometía el pasado sábado al polígrafo en 'Sábado Deluxe', desvelando lo que su exnovia y su familia pensaban de Rocío Carrasco, los insultos que Antonio David Flores decía en la intimidad de su exmujer y algunos episodios violentos que vivió al lado de Rocío Flores, entre otras cosas. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 3 (CHANCE)



Convertido en el gran azote del clan Ortega-Mohedano-Flores desde que rompió su noviazgo con Gloria Camila tras cuatro años de intenso amor, Kiko Jiménez se sometía el pasado sábado al polígrafo en 'Sábado Deluxe', desvelando lo que su exnovia y su familia pensaban de Rocío Carrasco, los insultos que Antonio David Flores decía en la intimidad de su exmujer y algunos episodios violentos que vivió al lado de Rocío Flores, entre otras cosas.



Un polígrafo de lo más polémico en el que el de Linares ha revelado que Gloria Camila llamaba sinvergüenza - entre otras cosas - a Rociíto, a la que consideraba la 'mala' por su inquebrantable unión con Rocío Flores, que la colombiana sufrió un ataque de ansiedad en 2017 tras encontrarse con su hermana casualmente en un centro comercial, y al que su exnovia ha preferido no responder.



Intentando mantenerse al margen de los nuevos ataques de Kiko Jiménez a la familia, Gloria y Ortega Cano han demostrado su apoyo y su amor a la tauromaquia y han asistido de lo más unidos a la primera corrida de San Isidro en Las Ventas. Muy serios, padre e hija han evitado dar la réplica al novio de Sofía Suescun y, con un "no, lo siento", la colombiana ha dejado claro que no piensa pronunciarse sobre el comentado polígrafo de su expareja, que vuelve a situarla en el centro de la polémica por sus supuestos comentarios sobre Rocío Carrasco.



"Hoy vengo a ver los toros y a disfrutar", ha sentenciado Gloria, respondiendo con indiferencia a las revelaciones que sobre ella, sobre su padre y sobre el resto de su familia ha hecho el que fue su novio durante 4 años.



Una línea similar a la de Ortega Cano que, confesando sus ganas de volver a una plaza, ha asegurado que echa mucho de menos los toros pero "no para torear". Muy serio, el viudo de Rocío Jurado tambien ha optado por 'castigar' a Kiko con la más absoluta de las indiferencias, ignorando sus ataques y evitando confirmar o desmentir si es cierto que dejó de hablarse con Rocío Carrasco porque no le quiso dar el anillo de compromiso que le había regalado a la chipionera - y que quería que fuese para Gloria Camila - o si es verdad que insultaba a Amador en alguna ocasión.