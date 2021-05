Fútbol/Champions.- Previa del Manchester City - Paris Saint-Germain

El City busca la primera final de Champions de su historia



Los de Guardiola parten con ventaja ante un PSG pendiente de Mbappé



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El Manchester City busca este martes (21.00 horas) clasificarse para la primera final de su historia en la Liga de Campeones tras el 1-2 conseguido en el partido de ida frente al Paris Saint-Germain, un duelo por todo lo alto con la duda de Kylian Mbappé, que se ha entrenado aparte en la última sesión debido a una contractura muscular.



El choque es de enjundia y no podía falta la máxima estrella del conjunto francés, obligado a marcar dos goles en el Etihad si quiere pasar la eliminatoria. Un partido de muchos quilates donde los galos buscarán la segunda presencia en una final tras la del año pasado, cuando cayeron frente al Bayern Múnich.



El City, a pesar de estar al borde de un tercer título de la Premier League en cuatro años, sigue siendo un equipo relativamente nuevo en las 'semis' del máximo torneo continental. Ya lo advirtió su técnico Pep Guardiola nada más conseguir el pase. "No tenemos mucha experiencia en estas fases de la competición", indicó.



El técnico catalán, que ganó dos 'Champions' en 2009 y 2011, no ha llegado a una final europea desde su último título con el Barça y es algo por lo que también pelea. "Todo lo que quiero es que seamos nosotros mismos en el partido de vuelta. Somos buenos jugando de cierta manera, no podemos hacerlo de otra", avisó sobre el estilo de juego.



En las segundas semifinales de su historia, el City no quiere volver a dejar escapar la oportunidad. La primera fue en 2016 y el Real Madrid se aprovechó del empate a la ida -tras victoria por la mínima en el Bernabéu- para apear a los 'citizens' de la gloria. Sin embargo, en esta ocasión puede ser diferente, sobre todo por lo ocurrido en el Parque de los Príncipes.



Los ingleses dieron la vuelta al gol inicial de Marquinhos y gracias a Kevin De Bruyne y Riyad Mahrez remontaron la ventaja inicial del equipo dirigido por Mauricio Pochettino. Además, Idrissa Gueye fue expulsado en los franceses, otra ventaja más para el City, cuyo rival tendrá que buscar sustituto para el centro del campo.



"En el fútbol hay que creer", dijo Mauricio Pochettino, quien llevó al Tottenham a la final hace dos años. "Intentaremos ganar y marcar goles. Por supuesto que estamos un poco presionados, pero en el fútbol hay que intentarlo", subrayó el preparador argentino, añadiendo que hasta última hora no sabrán si pueden contar con Mbappé.



El campeón del mundo no jugó el pasado sábado frente al Lens para recuperarse por completo. Si confirma su mejoría se unirá a Neymar en ataque, además de Di María, otro de los jugadores más destacados en el partido de ida. El argentino es vital en el balón parado, como demostró en el 1-0 y en cuartos de final.



EL CITY, CAMINO DEL TRIPLETE



Habiendo levantado ya la Copa de la Liga y estando muy cerca de conquistar la Premier, el City estaría a solo dos partidos de conquistar un histórico triplete, algo que ya logró en 2019, aunque en aquella ocasión no levantase el máximo trofeo a nivel continental.



El PSG, por su lado, afronta la cita con la esperanza de recobrar el mejor nivel exhibido en esta competición a domicilio, con victorias para el recuerdo en Múnich y Barcelona. Si los parisinos están a esa altura será difícil que puedan quedarse fuera de la final. Uno de los mejores partidos del momento en Europa se disputa este martes con el primer billete en juego para la final.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Joao Cancelo; Rodri, Gündogan; Mahrez, De Bruyne, Foden; y Bernardo Silva.



PSG: Keylor Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Danilo, Verratti, Paredes; Di María, Neymar y Mbappé.



--ÁRBITRO: Björn Kuipers (NED).



--ESTADIO: Etihad Stadium.



--HORA: 21.00/Movistar Liga Campeones.