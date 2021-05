03/05/2021 Fútbol.- UEFA pone a la venta las 9 500 entradas para la final de la Liga Europa en Gdansk. UEFA ha puesto a la venta las 9 500 entradas para la final de la Liga Europa, que se disputará en Gdansk el 26 de mayo y a la que opta el semifinalista español, el Villarreal, después de que las autoridades locales de Polonia hayan permitido el acceso limitado de los espectadores al estadio. ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES UEFA



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



UEFA ha puesto a la venta las 9 500 entradas para la final de la Liga Europa, que se disputará en Gdansk el 26 de mayo y a la que opta el semifinalista español, el Villarreal, después de que las autoridades locales de Polonia hayan permitido el acceso limitado de los espectadores al estadio.



La venta ha comenzado exclusivamente en la web de la UEFA (UEFA.com) y estará disponible hasta el viernes 7 de mayo. Las autoridades polacas han confirmado a la UEFA un aforo del 25 por ciento del estadio o hasta 9 500 espectadores.



Los aficionados procedentes del extranjero tendrán que cumplir con las restricciones y requisitos de entrada en la frontera que estarán en vigor en el momento de la final, ya que no se concederán exenciones a los poseedores de entradas.



El acceso al estadio se concederá de acuerdo con la legislación local aplicable, que será confirmada por las autoridades locales a lo largo de esta semana y que puede incluir la necesidad de acreditar una vacuna o un resultado negativo de test de la COVID-19.



La UEFA reembolsará el precio íntegro de la entrada a los compradores con éxito en caso de que las autoridades locales anuncien posteriormente una reducción del aforo del estadio. Para el proceso de venta en UEFA.com, las entradas no se venderán por orden de llegada. En su lugar, se llevará a cabo un sorteo para asignar las entradas una vez finalizado el periodo de solicitud.



Un total de 6 000 entradas de un total de 9 500, un 63% del aforo del estadio para la final, están disponibles para que los aficionados y el público general puedan adquirirlas. Los dos equipos que lleguen a la final -los semifinalistas son Arsenal, Villarreal, Roma y Manchester United- recibirán 2 000 entradas cada uno, mientras que otras 2 000 entradas se ponen a la venta para el público general a través de UEFA.com.



Las entradas restantes se asignan al comité organizador local, a la UEFA y a las federaciones nacionales, a los socios comerciales y a los operadores.



Los precios de las entradas oscilan entre los 40 y 130 euros, y los solicitantes pueden pedir hasta dos localidades por persona. Las mismas serán personalizadas y cada uno deberá facilitar sus datos personales y los de su invitado en el portal de entradas.



Como muy tarde el 14 de mayo se les comunicará por correo electrónico si su solicitud ha sido aceptada o no. Las entradas se entregarán a través de la aplicación oficial de la Liga Europa de la UEFA a partir de 14 días antes del partido.