Fútbol.- LaLiga considera "discriminatoria" la medida que desaconseja la vuelta del público a los estadios

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



LaLiga ha emitido un comunicado este lunes pidiendo la vuelta de los aficionados a los estadios para el final de la presente temporada, y ha calificado de "discriminatoria e incoherente" la decisión de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que ha desaconsejado esta opción por la diferente evolución de la pandemia en el territorio nacional.



"La situación de la pandemia es desigual en nuestro país. Estamos comenzando un lento descenso que esperemos que se consolide. Algunas CCAA tienen una incidencia por debajo de 70 y otras próximas a 400 o por encima de 500. Una medida así no creo que fuera lo más aconsejable", indicó Darias en declaraciones a los medios de comunicación desde Asturias.



Es por ello, que LaLiga ha pedido la vuelta del público "según la situación sanitaria de cada Comunidad Autónoma, relegando sobre ellas la decisión final y respetando todas las medidas oportunas, al igual que está ocurriendo hasta el momento con diversos espectáculos deportivos y de cualquier otra índole".



En este sentido, LaLiga recuerda que "la solicitud de la vuelta del público a los estadios ha sido aprobada por unanimidad por la Comisión Delegada de LaLiga, compuesta por 14 de los 42 clubes que forman LaLiga, incluso teniendo en cuenta y siendo conscientes de que habría clubes que podrían no tener público, si así lo requiriese su Comunidad Autónoma. Los clubes consideran que esta situación no afecta a la integridad de la competición", explica.



"LaLiga va a intentar que se reconsidere esta decisión de forma urgente, convocando una reunión urgente con la liga profesional de baloncesto, la ACB, que es la otra gran perjudicada por esta medida que consideramos discriminatoria e incoherente", finaliza el comunicado.