Etiopía.- Borrell anuncia la cancelación del despliegue de la Misión de Observación Electoral de la UE en Etiopía

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, ha anunciado este lunes la cancelación del despliegue previsto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) para las elecciones parlamentarias del próximo 5 de junio en Etiopía.



Borrell ha explicado que, a pesar de "todos los esfuerzos" de la Unión Europea, "no ha sido posible llegar a un acuerdo con las autoridades etíopes sobre los parámetros clave para el despliegue" de la misión.



"Dado que no se cumplen las condiciones, el despliegue de la misión tiene que cancelarse", ha incidido, para subrayar que la "integridad" de la misma es una "piedra angular del apoyo de la UE a la democracia".



Según ha detallado en un comunicado, el bloque "lamenta el rechazo del cumplimiento de los requisitos estándar para el despliegue de cualquier Misión de Observación Electoral".



Entre ellas, Borrell ha apuntado a "la independencia de la misión y la importación de sistemas de comunicación de la misma, algo que es clave para la seguridad de los observadores de la UE, en particular en el contexto de un entorno de seguridad desafiante".



"Esta situación también afecta a los preparativos para las elecciones, incluido el registro de votantes", ha precisado, para reiterar que es "decepcionante" que la Unión Europea "no haya recibido las garantías necesarias para hacer llegar al pueblo etíope a uno de sus signos más visibles de apoyo a su búsqueda de la democracia".



No obstante, el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad ha animado a las autoridades etíopes "a redoblar sus esfuerzos para garantizar que todos los etíopes puedan ejercer sus legítimos derechos políticos y civiles".



"La UE recuerda que para promover este objetivo y garantizar unas elecciones creíbles, inclusivas y transparentes, ha apoyado a la Junta Nacional Electoral de Etiopía (NEBE) en la preparación de estas elecciones con más de 20 millones de euros", ha añadido Borrell.



La comisión electoral de Etiopía anunció en diciembre su decisión de fijar el 5 de junio de 2021 como fecha para la celebración de las generales, previstas para el mes de agosto de 2020 y aplazadas a causa de la pandemia de coronavirus.



El aplazamiento de las elecciones incrementó las tensiones con el Frente para la Liberación del Pueblo Tigray (TPLF), que rechazó el anuncio y procedió a celebrar comicios en la región de Tigray (norte), en el marco de un repunte de sus diferencias con el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, desde su acceso al cargo en 2018. Así, posteriormente dijo que no reconocía su autoridad debido a la ausencia de una votación sobre su mandato.



Finalmente, Abiy anunció el 4 de noviembre el inicio de una ofensiva militar en la región, ya concluida, para sacar al TPLF del poder a raíz de un ataque ejecutado por el grupo contra una importante base del Ejército en la capital regional, Mekelle, que se saldó con la muerte de un gran número de militares.



La ofensiva en Tigray, en la que tropas eritreas participaron del lado del Ejército etíope, ha provocado una grave crisis humanitaria, con el desplazamiento de decenas de miles de personas y la destrucción de parte de la infraestructura de Tigray, lo que ha hecho saltar las alarmas entre la comunidad internacional.