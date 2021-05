España.- La ministra de Sanidad, sobre la vuelta del público a los estadios: "No creo que sea lo más aconsejable"

OVIEDO, 3 (EUROPA PRESS)



La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha mostrado sus dudas sobre la pertinencia de la vuelta de los aficionados a los partidos de La Liga de fútbol o la ACB de baloncesto, debido a la evolución de la pandemia de COVID-19 en varias comunidades autónomas.



"La situación de la pandemia es desigual en nuestro país. Estamos comenzando un lento descenso que esperemos que se consolide. Algunas CCAA tienen una incidencia por debajo de 70 y otras próximas a 400 o por encima de 500. Una medida así no creo que fuera lo más aconsejable", ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación desde Asturias.



El pasado viernes, el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, apuntó que hay "esperanza de que el público vuelva" a los estadios "pero no de forma inmediata". Así, señaló que esta cuestión, que es una decisión "sanitaria", se evaluará "semana a semana, partido a partido".



Preguntado sobre las reclamaciones del sector respecto a la presencia de público en la próxima temporada de fútbol y baloncesto, Uribes recordó que se firmó un protocolo con las federaciones deportivas, el Comité Olímpico y las comunidades autónomas "para que hubiera algo de público, siempre que las circunstancias lo permitieran, en todos los deportes federados no profesionales", atendiendo a la "dimensión económica y social" de esta medida. En este punto, recordó que, respecto a la Liga, en su caso "se nutre en buena medida" de los derechos de imagen".



Uribes admitió que los espectadores volverán a los estadios "cuando los expertos sanitarios del Ministerio de Sanidad y de las consejerías entiendan que hay certezas y garantías suficientes para que pueda haber partidos de Liga con público".



Mientras tanto, algunas comunidades autónomas como Comunidad Valenciana o País Vasco tienen recelos sobre el retorno de los aficionados a los estadios. "Mucho cuidado, hay que ser muy razonables y prudentes", defendió el presidente valenciano, Ximo Puig, el pasado martes, recordando que la Comunidad Valenciana lleva seis semanas con una incidencia acumulada por debajo de 50 casos por cada 100.000 habitantes frente a otras regiones por encima de 300-400.



Por su parte, el portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, aseguró la semana pasada que la situación sanitaria existente a día de hoy "no permite" la asistencia de público a los partidos profesionales de fútbol o baloncesto. Además, ante la posibilidad de que el Ejecutivo central vaya a posibilitar la afluencia de espectadores a estas competiciones a partir del 8 de mayo, destacó que el propio Ministerio de Sanidad aseguró por escrito, el pasado día 20, que la situación epidemiológica "impide el normal desarrollo" de este tipo de eventos.