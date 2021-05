España.- La ministra de Defensa dice que "no hay duda" de que el militar fallecido murió a causa de la AstraZeneca

03/05/2021 La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita en el acuartelamiento de Aizoáin (Navarra) a los compañeros del cabo Francisco Pérez Benítez, fallecido por una trombosis tras recibir la vacuna de AstraZeneca. POLITICA ESPAÑA EUROPA NAVARRA EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS



PAMPLONA, 3 (EUROPA PRESS)



La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este lunes en Navarra el acuartelamiento de Aizoáin para trasladar su "cariño y solidaridad" a la familia y a los compañeros del cabo Francisco Pérez Benítez, fallecido recientemente por una trombosis tras recibir la vacuna de AstraZeneca.



Durante el transcurso de la visita la ministra ha comentado que, según los informes médicos, "no hay duda" de que el cabo falleció a causa de la inoculación de la vacuna. No obstante, Margarita Robles ha incidido en la importancia de seguir vacunándose. La ministra ha reconocido que es "muy duro" cuando se dan situaciones como la del cabo fallecido pero ha afirmado que "al virus lo tenemos que vencer y la mejor manera de vencerlo, aunque haya momentos duros y dolorosos, es vacunarse".



Tras estar con la familia y los compañeros del cabo fallecido, Margarita Robles ha señalado a los medios de comunicación que "hemos venido a transmitir el cariño y la solidaridad con todos los compañeros del cabo fallecido". "Ha sido una noticia muy dura pero al mismo tiempo es importante que la gente se vacune. Es verdad que es muy duro y pasan situaciones como ésta, pero la vacuna también es un seguro", ha subrayado.



La ministra ha explicado que en la visita le han comentado "la ilusión" con la que el cabo había recibido la vacuna. "Desde el punto de vista médico hay que seguir vacunándose, hay que animarse y que todo el mundo se vacune", ha pedido.



A preguntas de los periodistas, Margarita Robles ha señalado que "en principio" y con los informes médicos que se han elaborado "parece que no hay ninguna duda" de que la causa de la muerte "fue la administración de la vacuna".



La ministra ha llegado al acuartelamiento minutos antes de las 10.30 horas para visitar al Regimiento de Infantería América 66. En su visita le han acompañado la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y el delegado del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti.



Tras su llegada, se ha realizado en el patio del acuartelamiento un homenaje a los soldados caídos y posteriormente un desfiles con presencia de las autoridades y de la viuda del cabo fallecido, así como de su suegra y primos. A continuación, Margarita Robles y María Chivite han estado conversando con la familia del cabo.



Además, la ministra ha participado en una reunión con mandos del acuartelamiento para conocer detalles del Regimiento América 66, cuyo origen está en la creación, por decisión del Rey Carlos III, del Regimiento 'El Real de América' en el año 1764. El Regimiento América 66 ha participado en misiones en Bosnia, Albania, Kosovo, Mali, Somalia, Líbano e Irak.



Tras esta breve reunión para conocer el regimiento, la ministra ha saludado a los compañeros del cabo Francisco Pérez Benítez, a quienes ha trasladado palabras de apoyo tras lo ocurrido. Estos, a su vez, le han agradecido que se haya desplazado a Navarra para visitar el regimiento.



A continuación, la ministra ha atendido a los medios de comunicación para explicar que quería "transmitir toda la solidaridad con los compañeros de la persona fallecida y decir que, pese a que hay estas circunstancias, es muy importante que la gente se siga vacunando".



Margarita Robles ha declinado comentar otros temas de actualidad explicando que este lunes es jornada de reflexión de las elecciones que se celebran mañana en la Comunidad de Madrid y que prefería no realizar declaraciones, tras lo que algo antes del mediodía ha concluido la visita al acuartelamiento.