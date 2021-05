Embraer gana con más viajes de ricos del mundo en jets privados

(Bloomberg) -- Durante la pandemia, los más ricos del mundo viajaron mucho más en aviones privados, y eso ha sido una bendición para Embraer SA.

Francisco Gomes Neto, director ejecutivo del fabricante brasileño de aviones, dijo que la demanda de sus aviones pequeños y medianos ayuda a compensar el costo del colapso de la industria de las aerolíneas comerciales tras el cierre de los viajes en todo el mundo. Las entregas aumentaron 57% en el primer trimestre respecto al año anterior, y los aviones ejecutivos representaron 13 de los 22 enviados.

“Estamos en el mercado correcto con los productos correctos”, dijo Gomes Neto en una entrevista por video.

El negocio de aviones privados de la compañía y la recuperación anticipada en la industria de las aerolíneas en general han impulsado un repunte en las acciones de Embraer. La acción ha ganado 74% este año, mientras que el Ibovespa, índice de referencia de Brasil, ha sido efectivamente plano. Eso borró la caída de 55% del año pasado.

No obstante, la industria de la aviación se está recuperando lentamente de la pandemia, ya que países de todo el mundo continúan lidiando con oleadas de casos de coronavirus y restricciones destinadas a frenar su propagación. E incluso con la demanda de aviones privados, Embraer registró en el primer trimestre una pérdida de US$96 millones, aunque inferior a los US$104 millones del año pasado.

Sin embargo, Embraer anticipa que el progreso en la vacunación a nivel mundial aumentaría los nuevos pedidos durante el segundo semestre del año. Este mes, recibió una orden de 30 de sus aviones comerciales E195-E2 de una compañía no revelada, lo que sugiere que la demanda de los clientes de la industria ya está en alza.

“Embraer podría tener una buen repunte en la utilidad tras la pandemia, siempre que mantenga la disciplina de construcción y los costos bajo control”, escribió en una nota George Ferguson, analista de Bloomberg Intelligence. “Los jets regionales podrían liderar el resurgimiento de la aviación”.

Neto dijo que la compañía está tratando de forjar asociaciones que abrirían nuevos mercados para sus jets E2 de rango intermedio y sus aviones de transporte militar C-390 Millennium. También busca crear una nueva línea de turbopropulsores.

Agregó que la compañía podrá revelar información en unas cuatro a seis semanas sobre el acuerdo que incluye la orden de 30 aeronaves.

“En 2023, Embraer será más grande de lo que solía ser antes de la pandemia en términos de ingresos y rentabilidad”, indicó.

