El Santos buscará ante The Strongest sus primeros puntos en la Libertadores

Sao Paulo, 3 may (EFE).- El Santos brasileño buscará este martes en casa sus primeros puntos en el Grupo C de la Copa Libertadores de fútbol cuando reciba al boliviano The Strongest de La Paz, en un partido al que ambos llegan todavía sin sumar en la actual competición continental.

En el otro compromiso de la tercera jornada del grupo, también el martes, se enfrentarán en territorio ecuatoriano los líderes Barcelona de Guayaquil y Boca Juniors de Argentina, ambos con seis puntos.

En la anterior jornada, el Santos acumuló su segunda derrota al caer por 2-0 en su visita en Buenos Aires al Boca Juniors, mientras que los bolivianos salieron goleados, 4-0, en cancha del Barcelona ecuatoriano.

El conjunto brasileño pasa por uno de sus peores momentos después de los malos resultados que terminaron con la renuncia del técnico argentino Ariel Holan, reemplazado esta semana por Marcelo Fernandes.

En el Campeonato Paulista, el torneo regional del estado de Sao Paulo, el Santos cumple una discreta campaña y ocupa la tercera y penúltima posición del Grupo D con diez puntos, a siete del líder Mirassol, después del empate el sábado 1-1 en su visita al Bragantino.

El gol del "Peixe" (pez) en la ciudad de Bragança Paulista fue convertido por Lucas Braga.

Ante The Strongest, Marcelo Fernandes deberá alinear con Joao Paulo; Pará, Kaiky, Luan Peres, Felipe Jonatan, Álison, Jean Motta, Gabriel Pirani, el goleador Marinho; Marcos Leonardo y Lucas Braga.

Los bolivianos, en tanto, acaban de contratar como nuevo técnico al paraguayo Gustavo Florentín, de 42 años y que había dirigido en su país a los clubes asunceños Sol de América, Guaraní y Cerro Porteño, al Sportivo Luqueño y Deportivo Capiatá y al chileno Huachipato de Talcahuano.

Florentín releva al boliviano Alberto Illanes, quien fue separado del club paceño, que no disputó este fin de semana compromisos de la Liga boliviana, donde marcha en la primera posición con trece puntos, los mismos del Nacional Potosí.

El equipo deberá formar en Santos con la misma nómina que cayó en Guayaquil: Daniel Vaca; Jesús Sagredo, el uruguayo Gonzalo Castillo, el brasileño Fernando Martelli, José Sagredo; Diego Wayar, Willie Barbosa -también nacido en Brasil-, Raúl Castro, Jeyson Chura; el colombiano Jair Reinoso y su joven figura Ramiro Vaca.

Alineaciones probables:

Santos: Joao Paulo; Pará, Kaiky, Luan Peres, Felipe Jonatan, Álison, Jean Motta, Gabriel Pirani, Marinho; Marcos Leonardo y Lucas Braga.

The Strongest: Daniel Vaca; Jesús Sagredo, Gonzalo Castillo, Fernando Martelli, José Sagredo; Diego Wayar, Willie Barbosa, Raúl Castro, Jeyson Chura; Jair Reinoso, Ramiro Vaca.

Árbitro: Christian Garay (CHI)

Estadio Vila Belmiro.