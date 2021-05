El restaurante neoyorquino Eleven Madison Park dejará de servir carne y pescado

“Estaba claro que después de todo lo que todos hemos vivido este pasado año, no podíamos abrir el mismo restaurante”, explicó en un mensaje el chef y propietario, Daniel Humm. EFE/ZIPI/Archivo

Nueva York, 3 may (EFE).- El restaurante neoyorquino Eleven Madison Park, uno de los más reconocidos de todo el mundo, va a dejar de servir carne y pescado cuando reabra el próximo 10 de junio después de 15 meses cerrado por la pandemia.

“Estaba claro que después de todo lo que todos hemos vivido este pasado año, no podíamos abrir el mismo restaurante”, explicó en un mensaje el chef y propietario, Daniel Humm.

El nuevo menú de Eleven Madison Park no incluirá ningún producto animal y estará construido a base de vegetales, frutas, setas o granos, señaló Humm, que reconoció el “riesgo” que supone abandonar platos que han definido su cocina.

Para la historia quedarán recetas como el pato glaseado con miel de lavanda o la langosta escalfada, platos que llevaron al restaurante a ser elegido como el mejor del mundo en 2017 y a ser reconocido con tres estrellas Michelin.

“Es crucial para nosotros que independientemente de los ingredientes el plato esté a la altura de algunos de nuestros platos favoritos del pasado”, señaló Humm en su mensaje, en el que asegura que con la decisión de abandonar la carne y el pescado buscaba un desafío creativo y dar respuesta a un sistema de producción de alimentos que "simplemente no es sostenible".

Según el galardonado cocinero, su objetivo es "reinventar" lo que puede ser la alta cocina y "redefinir el lujo como una experiencia que sirve a un fin más alta y mantiene una conexión genuina con la comunidad".

Con ese fin, Eleven Madison Park continuará con un proyecto para suministrar comida a neoyorquinos con problemas económicos que inició durante la pandemia y con el que ha preparado casi un millón de raciones.

Según el célebre chef, a partir del 10 de junio por cada cena en el restaurante se suministrarán cinco comidas a ciudadanos en situación de inseguridad alimentaria.

Aunque el nuevo menú de esta meca del lujo neoyorquino será vegano, no se presentará oficialmente de esta forma dado que se ofrecerá leche y miel para acompañar cafés y tés, según indicó este lunes The Wall Street Journal, que publicó una entrevista con Humm.