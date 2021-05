El mal desempeño de las aseguradoras arrastra al Hang Seng al rojo

EFE/EPA/JEROME FAVRE/Archivo

Pekín, 3 may (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró hoy con pérdidas del 1,28 %, en parte por el mal desempeño de las compañías de seguros durante la sesión.

El selectivo cedió 367,34 puntos hasta los 28.357,54, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, perdió un 1,04 %.

Ni uno solo de los subíndices conoció el verde: Servicios bajó un 0,10 % e Inmobiliaria, un 0,57 %, mientras que la sangría se ahondó en el subíndice de Comercio e Industria (-0,84 %) y, sobre todo, en el de Finanzas (-2,04 %).

En este último sector, todos los títulos cerraron en rojo, con las pérdidas más destacadas a nombre de HSBC (-3,17 %).

Las tres aseguradoras del selectivo, AIA, Ping An y China Life, no terminaron la sesión mucho mejor paradas: -2,58 %, -2,47 % y -2,02, respectivamente.

Las petroleras estatales protagonizaron una jornada de contrastes, ya que Sinopec se anotó las ganancias más jugosas del día, con un avance del 1,29 %, pero Petrochina perdió un 0,35 % y Cnooc, un 0,97 %.

Entre las inmobiliarias, tan solo se salvó Longfor Group, con un 0,21 %, al tiempo que China Overseas se agenció el peor resultado del sector, con un -1,42 %.

No hubo avances entre las operadoras telefónicas, ya que China Unicom no varió su cotización, y China Mobile retrocedió un 0,58 %.

La empresa láctea Mengniu Dairy fue la peor parada de la sesión, con pérdidas del 3,49 %.

El volumen de negocio de la jornada fue de 95.850 millones de dólares de Hong Kong (12.339 millones de dólares o 10.239 millones de euros).