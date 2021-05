El Festival de Tribeca añade 35 nuevas cintas que podrán verse sólo en su web

De las 35 novedades de la muestra, que se celebrará desde el próximo 9 al 20 de junio, 24 de ellas son largometrajes y 11 son cortos, pero sólo estarán disponibles online para el público estadounidense. EFE/Peter Foley/Archivo

Nueva York, 3 may (EFE).- El Festival de Cine de Tribeca anunció este lunes un nuevo portal de internet, "Tribeca At Home", en el que incluirá 35 nuevas cintas, que se suman a la programación de 66 películas que ya anunció el pasado mes de abril.

De las 35 novedades de la muestra, que se celebrará desde el próximo 9 al 20 de junio, 24 de ellas son largometrajes y 11 son cortos, pero sólo estarán disponibles online para el público estadounidense.

"'Tribeca At Home' nos permite llevar el corazón de nuestro festival a todavía más comunidades de nuestro país", dijo la cofundadora de la muestra Jane Rosenthal, que en 2001 se unió al actor Robert De Niro para organizar esta muestra con el objetivo de reactivar las actividades culturales de Manhattan tras el atentado del 11 S.

"Aunque estamos emocionados de poder reunirnos en persona este año con nuestras proyecciones en vivo por todo Nueva York, los asistentes del festival y el público que está en casa podrá tener acceso a una oferta más diversa que nunca", agregó.

Entre las cintas destacan "Mission Joy", un documental que muestra la amistad que une al Dalai Lama y al arzobispo sudafricano Desmond Tutu, o "They're Killing Us", producida por la joven cantante Billie Eilish, que explora el desproporcionado impacto de enfermedades crónicas en las comunidades afroamericanas de EE.UU.

Asimismo, el festival ha incluido el documental chileno "Primera", que narra la historia ocurrida en Chile desde octubre de 2019, cuando diez millones de chilenos salieron a las calles exigiendo una nueva constitución, y se centra en dos padres de familia que destacaron en ese movimiento y paulatinamente se han convertido en importantes activistas.

"Realicé esta película para honrar el legado y la historia de los personajes principales. En la escuela secundaria no aprendí nada sobre la cultura latina. Nada. Nos hicieron invisibles en este país y quería asegurarme de que estemos en los libros de historia para las próximas generaciones", explicó en un comunicado el director de la película, Vee Bravo.

Tribeca también ha contado en su nueva programación con "El Perfecto David", una cinta de Argentina y Uruguay dirigida por Felipe Gómez Aparicio que celebra su estreno mundial online en el certamen y que analiza la tóxica dinámica entre un adolescente que está entrenando compulsivamente para convertirse en un culturista y su controladora madre, una conocida artista.