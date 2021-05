El Estado de Guatemala obstaculiza a la prensa y la libre expresión, dice ONG

Periodistas guatemaltecos participan en una conferencia prensa el 30 de mayo de 2020 en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/Esteban Biba/Archivo

Ciudad de Guatemala, 3 may (EFE).- La organización no gubernamental Artículo 19, que defiende la libre expresión y el acceso a la información de México y Centroamérica, advirtió este lunes mediante un informe que en Guatemala hay una obstaculización a los medios y al ejercicio de la prensa por parte del Estado.

El documento, denominado "Guatemala: Estado contra la prensa y la libertad de expresión" y elaborado también por las organizaciones guatemaltecas Centro Civitas y Artículo 35, consideró que en el país centroamericano "ejercer el periodismo es riesgoso", debido a los "modelos autoritarios que atentan contra la finalidad legítima de la libertad de prensa".

El informe destacó que los delitos más denunciados por periodistas en Guatemala son los de amenazas y coacciones, con 820 denuncias presentadas entre 2011 y 2020 en el Ministerio Público (MP). En el mismo período de tiempo se han registrado 21 asesinatos, 28 homicidios y 67 lesiones graves, culposas y leves.

El documento señaló que en el último año "el fenómeno de la criminalización a periodistas" fue uno de los más preocupantes, debido al empleo de "difamación y violencia psicológica".

Las mujeres periodistas, además, han sido particularmente objeto de los ataques, pues el "90 % de ellas dijo haber experimentado acoso sexual cuando realizaban sus labores periodísticas" y la mayoría precisó que "no existían para ellas redes de soporte por parte de medios ni familias o compañeros hombres".

Las organizaciones también hicieron un sondeo con 100 periodistas de Guatemala y "todos respondieron que han usado la Ley de Acceso a la Información Pública, pero en todos los casos denunciaron rechazos a las solicitudes de información" y, también, "persiste la negativa de las entidades a entregar la información en formatos abiertos".

Ese clima de coacción a la prensa "se vuelve más grave aún ante la situación de impunidad prevaleciente en Guatemala, pues hace visible la falta de voluntad política, de marcos legales e institucionales y de atención a la exigencia ciudadana", concluyó el documento.

CRECE EL ACOSO

El director regional de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, aseguró durante la presentación del informe este lunes vía virtual que hay una "avanzada" de ese "fantasma que recorre América Latina, principalmente México, Guatemala y El Salvador, donde los altos jefes de Estado fustigan a la prensa".

La censura y autocensura, agregó, "son resabios, anclajes autoritarios que venimos arrastrando en la región".

Por su parte, el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas Andrade, comentó durante su participación en el evento que si "con Jimmy Morales (expresidente entre 2016 y 2020) habíamos tocado fondo" en violaciones a DD.HH. y ataques a la libertad de prensa, "parece que Alejandro Giammattei (el actual presidente) no aprendió".

El ombudsman agregó que si bien hay "mucha gente muy preocupada por los sucesos en El Salvador", con las recientes acciones del Organismo Legislativo en contra de la Sala de lo Constitucional, en Guatemala "está sucediendo lo mismo pero en cámara lenta".

El relator especial para la Libertad de Expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, también fue parte de la presentación y recordó que "a los agentes estatales se les ha encargado la protección a la libertad de prensa, no su vulneración".

Según Reporteros sin Fronteras en su informe sobre la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2020, Guatemala se encuentra en el puesto 116 entre 180 países catalogados.