EEUU.- Mayorkas anuncia que esta semana EEUU permitirá el recuentro de cuatro familias separadas en la frontera

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, ha anunciado este lunes que durante esta semana se permitirá la entrada de un pequeño grupo de madres que quedaron separados de sus hijos en la frontera debido a las políticas migratorias del expresidente Donald Trump.



"Las primeras familias que se reencuentran esta semana son madres. Son hijos. Son hijas. Son niños que tenían tres años en el momento de la separación. Son adolescentes que han tenido que vivir sin sus padres durante sus años más formativos", ha dicho el secretario de Seguridad Nacional.



Mayorkas ha revelado durante una conversación con la prensa que entre los progenitores hay dos madres de México y Honduras que no han visto a sus hijos desde finales de 2017, informa la cadena CBS.



Horas antes, ha emitido un comunicado en el que ha destacado la labor del grupo de trabajo de reunificación familiar creado en febrero por el presidente, Joe Biden, "para abordar la cruel separación de los niños de sus padres por parte del gobierno anterior", el cual solo permitió que media docena de estas familias se volvieran a reencontrar, y solo tras el fallo de una tribunal federal.



Se trata de la primera actualización de este comité de trabajo que desarrolla sus funciones con el resto de oficinas federales, así como con los abogados de las familias y lo que Mayorkas ha calificado como "socios extranjeros", y que tiene previsto lanzar un memorándum más amplio sobre sus avances para el 2 de junio.



El Departamento de Seguridad Nacional ha establecido un proceso especial para permitir la entrada de los progenitores que se vieron separados de sus hijos en la frontera y no descarta que en un futuro puedan optar a una "estabilidad legal a largo plazo".



Unas 4.300 familias fueron separadas entre finales de 2017 y mediados de 2018 cuando la Administración Trump impuso su política de 'tolerancia cero' en la frontera, la cual tuvo que refrenar tras el escándalo internacional y los reveses de los tribunales federales que prohibieron este tipo de políticas.



En la mayoría de los casos, los padres fueron procesados y expulsados por cruzar la frontera de manera ilegal, mientras que los niños fueron enviados a centros de retención en la frontera al ser considerados de forma incorrecta como menores no acompañados.



La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que impugnó en los tribunales la política de 'tolerancia cero' de Trump, registró que al menos 5.400 niños migrantes habían sido separados de sus padres en la frontera durante la administración anterior.