Defensa ante Palmeiras, choque de campeones en Libertadores con sabor a desquite

El argentino Defensa y Justicia y el brasileño Palmeiras, campeones vigentes de las copas Sudamericana y Libertadores, respectivamente, volverán a cruzarse el martes, esta vez en la tercera fecha de la Copa Libertadores por el liderato del Grupo A.

El 'Halcón' y el 'Verdao' vienen de protagonizar hace tres semanas una vibrante definición por la Recopa Sudamericana, en la que el equipo brasileño ganó en Buenos Aires (2-1), pero el modesto conjunto auriverde lo sorprendió con idéntico resultado en la revancha en el Mané Garrincha, en Brasilia, y se consagró campeón en los penales.

El sorteo de la Copa Libertadores, además, ya había dispuesto que los dos campeones también iban a cruzarse en la etapa de grupos, como dos de los protagonistas de un Grupo A en el que todo está por resolverse.

Palmeiras empezó en buena forma la defensa del título con una victoria en Lima sobre Universitario (3-2), para luego apabullar por 5-0 al ecuatoriano Independiente del Valle y Defensa igualó 1-1 en su visita al equipo de Quito, y la semana pasada se impuso por 3-0 al conjunto 'crema' de Perú.

- El 'Halcón' diezmado por covid -

Con la alegría de la Recopa Sudamericana ganada hace menos de un mes todavía fresca, se podría esperar un duelo de alto voltaje, pero la situación no es tan sencilla para Defensa, que se ha visto sacudido en los últimos días a causa de numerosas bajas por casos de covid-19.

De hecho, el entrenador Sebastián Beccacece sufre en este momento por las bajas de Miguel Merentiel, Ezequiel Cannavo, Eugenio Isnaldo, Enzo Fernández, Lautaro Escalante, Lautaro Amadé, Tomás Martínez, Carlos Rotondi, Nicolás González, Braian Romero, Fernando Meza y Franco Paredes.

En este contexto, el 'diezmado Halcón' perdió 1-0 el domingo frente a Unión, en partido por la duodécima fecha de la Copa de la Liga del fútbol local, aunque ya hacía rato que el equipo del sur bonaerense no tiene chances de clasificarse a las instancias finales.

"Vamos entrenando y poniendo lo que tenemos a disposición. Ahora hay que apelar al compromiso. Es una incertidumbre tal que no te deja enfocarte en la planificación. No puedo planificar el partido ante Palmeiras porque no se con quiénes podré contar. Ojalá podamos salir fortalecidos de esta situación", dijo Beccacece.

Del otro lado, Palmeiras viene de superar por 1-0 a Santo André por el campeonato Paulista con un equipo alternativo, por lo que se prevé que el entrenador Abel Ferreira dispondrá una formación muy similar a la que aplastó a Independiente del Valle la semana pasada en el Allianz Parque, con la idea de afirmarse en el primer puesto del grupo.

El encuentro se jugará el martes desde las 21H30 locales (00H30 GMT del miércoles) en el estadio Norberto Tito Tomaghello, con arbitraje a cargo del colombiano Wilmar Roldán.

Estas son las posibles alineaciones:

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain - Emanuel Brítez, Adonis Frías y Juan Rodríguez - Néstor Breitenbruch, Valentín Larralde, Nicolás Tripicchio y Nahuel Gallardo - Gabriel Hachen, Tomás Ortíz y Kevin Lencina. DT: Sebastián Beccacece.

Palmeiras: Weverton – Luan, Gustavo Gómez y Renan – Marcos Rocha, Raphael Veiga, Patrick de Paula, Víctor Luis, Danilo – Rony y Luiz Adriano. DT: Abel Ferreira.

