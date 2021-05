Cuba confirma 932 nuevos casos de covid-19 y acumula 109.625 positivos

Grupos de personas con tapabocas caminan por una calle de La Habana (Cuba). EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo

La Habana, 3 may (EFE).- Cuba confirmó este lunes 932 nuevos casos de covid-19 y 11 muertes en las últimas 24 horas, con lo que acumula 109.625 diagnósticos positivos y 675 fallecimientos, de ellos más de medio millar registrados desde enero a la fecha.

El informe actualizado del Ministerio de Salud Pública (Minsap) sobre la situación de la pandemia notificó hoy que en la isla hay ahora 5.638 pacientes activos del coronavirus2, 43 de ellos en estado crítico y 68 graves.

También permanecen ingresadas en hospitales de la isla 12.631 personas en vigilancia epidemiológica y 3.499 que presentan síntomas sospechosos de la enfermedad.

De los nuevos contagios registrados, 884 fueron adquiridos por trasmisión autóctona y 46 son viajeros que llegaron infectados, 41 de ellos procedentes de Rusia y el resto de Francia, Chile, Panamá, Estados Unidos, México y España.

Las provincias más afectadas son La Habana, hoy con 539 nuevos contagios,Holguín (92) y Santiago de Cuba (65).

La Habana -la región más poblada de Cuba con 2,2 millones de habitantes- es actualmente el principal foco de la pandemia, por lo que en su territorio rige un toque de queda nocturno desde febrero y permanecen cerrados los centros educativos, restaurantes, bares y playas, entre otras medidas para intentar controlar los contagios.

La escasez derivada de la crisis económica, no obstante, obliga a que la gente salga a la calle y haga largas colas para adquirir productos básicos.

Las autoridades del Minsap han anunciado que en los próximos días comenzará en La Habana una "intervención poblacional" con los candidatos vacunales cubanos contra la covid-19: Soberana 02 y Abdala.

Esa intervención abarcará a cerca de 1,7 millones de personas en la capital cubana mayores de 19 años, y en un primer momento los candidatos vacunales serán administrados a personas mayores de 60, por ser el grupo poblacional de más alto riesgo en cuanto a complicaciones y fallecimientos por la covid.

Cuba desarrolla cinco candidatos vacunales contra el coronavirus, el más avanzado de ellos Abdala, que acaba de concluir la tercera y última fase de los ensayos clínicos iniciados en marzo en la zona oriental del país.

Otro de los candidatos -Sobrerana 02- está en la III etapa de los ensayos clínicos para evaluar su eficacia.

En paralelo, están en marcha "estudios de intervención controlada" en La Habana y la región oriental para administrar de forma masiva esas dos fórmulas, incluyendo a 1,7 millones de personas en la capital.

Estos fármacos no tienen aún la autorización de uso de emergencia o registro, cuestión que las autoridades esperan lograr en el mes de junio a partir de los resultados preliminares de la última etapa de pruebas de Abdala y Soberana 02.

El Gobierno cubano no ha adquirido vacunas en el mercado internacional ni forma parte del Mecanismo Covax creado con el auspicio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para favorecer un acceso equitativo a la inmunización en naciones de ingresos medios y bajos.