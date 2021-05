Costa Rica inicia una semana de cierre de actividades no esenciales

Los establecimientos comerciales con atención al público y no esenciales cerrarán desde este lunes hasta el próximo domingo en las provincias de San José, Alajuela, Cartago y Heredia, que conforman el Gran Área Metropolitana. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

San José, 3 may (EFE).- Costa Rica inicia este lunes una semana de cierre de actividades no esenciales en el centro del país, como medida para desacelerar la tercera ola de contagios de covid-19 que tiene saturados los hospitales.

Los establecimientos comerciales con atención al público y no esenciales cerrarán desde este lunes hasta el próximo domingo en las provincias de San José, Alajuela, Cartago y Heredia, que conforman el Gran Área Metropolitana.

A esta medida se suma la restricción vehicular por placas entre semana durante todo mayo en los cantones de la región central con un horario de entre las 21.00 y las 5.00.

Las autoridades indicaron que los datos de contagio de esta región, compuesta por 45 cantones, representan el 68 % de los casos reportados la semana anterior (6.285 de un total de 9.120), evidenciando la necesidad de tomar medidas urgentes para aplanar la curva de contagios.

Todas las instituciones públicas del país aplicarán un plan básico de funcionamiento de actividades presenciales que no supere el 20 % de personal presencial y tendrán que garantizar el funcionamiento de las oficinas de atención al público.

Además, el transporte público (buses y trenes) podrá funcionar con normalidad, sin personas de pie, y se mantienen habilitados los taxis y los servicios especiales de trabajadores, turismo y estudiantes.

En los primeros tres meses del año Costa Rica estuvo en una meseta de casos nuevos de alrededor de 400 diarios, pero después de las vacaciones de Semana Santa, en las que no se aplicaron medidas restrictivas, se ha desatado una nueva oleada de contagios no vista desde el inicio de la pandemia.

Datos de la estatal Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), indican que la ocupación de camas de unidades intensivos para covid-19 a este domingo 2 de mayo, se encontraban en un nivel de saturación del 93,7 %.

El país suma 250.991 casos confirmados de covid-19, 3.231 personas fallecidas, y 203.009 pacientes recuperados.

Según los últimos datos revelados, actualizados al 26 de abril, Costa Rica, país de 5 millones de habitantes, había aplicado 818.884 dosis de la vacuna a personas mayores de 58 años y personal de primera respuesta, para una tasa de aplicación de 15.86 por cada 100 habitantes.