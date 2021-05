Coronavirus.- Nepal suspende todos los vuelos ante el repunte de los casos de coronavirus

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Nepal han suspendido este lunes los vuelos a nivel internacional y nacional debido a un aumento de los casos de coronavirus.



El Gobierno ha matizado que los vuelos nacionales estarán suspendidos desde este mismo lunes, si bien los internacionales no serán suspendidos hasta el miércoles.



Está previsto que la medida se extienda hasta mediados de mayo. Los vuelos humanitarios no se verán afectados, tal y como han señalado las autoridades, según el diario 'The Kathmandu Post'.



La medida ha sido aprobada ante las dificultades con las que se ha topado el Gobierno a la hora de contener el virus, que se está propagando rápidamente en varias zonas del país. En Katmandú, la capital, los hospitales carecen de camas en las unidades de cuidados intensivos.



El domingo el país constató 7.137 casos nuevos de coronavirus, lo que sitúa el total en más de 336.000. Además, Nepal comparte frontera con India, que ha registrado un fuerte repunte de los contagios y está sumida en una grave crisis sanitaria.