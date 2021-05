Coronavirus.- Kuwait prohíbe viajar al extranjero a los ciudadanos no vacunados contra la COVID-19

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El Consejo de Ministros de Kuwait ha dado luz verde a la prohibición de viajar al extranjero a los ciudadanos no vacunados contra la COVID-19.



Según ha detallado el portavoz del Gobierno kuwaití, Tareq al Mazrem, la medida entrará en vigor el 22 de mayo y excluye a los jóvenes no elegibles para recibir la vacuna, que estarán exentos de cumplirla, ha recogido el diario 'Kuwait Times'.



Además, el Ejecutivo de Kuwait ha extendido la prohibición de entrar en el país a los extranjeros, según el Centro de Comunicación del Gobierno, informa la agencia de noticias DPA.



El anuncio llega días después de que su país vecino, Arabia Saudí, confirmara el retiro de la prohibición de viaje para sus ciudadanos, que podrán salir del país a partir del 17 de mayo, como estaba previsto. No obstante, solo podrán viajar aquellos completamente inmunizados o que se hayan recuperado de la COVID-19 en los últimos seis meses. También podrán hacerlo los menores de 18 años. A la vuelta, tendrán que guardar una cuarentena de siete días.



Hasta el momento, las autoridades sanitarias kuwaitíes han constatado más de 277.000 personas contagiadas de COVID-19 desde que comenzó la pandemia, incluidas más de 1.500 víctimas mortales a causa de la enfermedad.