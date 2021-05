China Huarong rompe silencio y afirma que puede pagar deuda

(Bloomberg) -- China Huarong Asset Management Co. habló sobre la posición financiera de la compañía. Un ejecutivo de la compañía dijo que la firma está preparada para hacer los pagos de sus bonos y que el respaldo estatal permanece intacto.

Las recientes rebajas de calificación por parte de agencias internacionales “no tienen una base objetiva” y son “demasiado pesimistas”, dijo Xu Yongli, vicepresidente de Huarong y secretario de la junta, en una entrevista con la estatal Shanghai Securities News el viernes. No hay señales de cambio en el apoyo del Gobierno a la firma y no hay evidencia que indique un cambio en su estructura accionarial, dijo, según el informe.

Los comentarios son los más completos que el administrador de activos ha ofrecido sobre su situación financiera desde que el retraso de los resultados de 2020 de la compañía a fines de marzo desencadenó una venta récord de sus bonos offshore. Moody’s Investors Service y Fitch Ratings rebajaron las calificaciones crediticias de la firma la semana pasada en medio de una falta de visibilidad sobre el apoyo del Gobierno central. El Ministerio de Finanzas es el mayor accionista de China Huarong.

China Huarong está trabajando activamente con los auditores para publicar sus resultados de 2020 cuanto antes, dijo Xu al periódico propiedad de Xinhua News Agency. La entrevista también fue compartida por la cuenta oficial de WeChat de la firma.

La firma es uno de los mayores emisores de deuda de China en el mercado internacional con bonos en el extranjero por aproximadamente US$22.900 millones. Necesita pagar o refinanciar unos US$3.700 millones de esos bonos este año. Su unidad offshore tiene un pago de cupón que vence el 7 de mayo para un bono perpetuo de US$700 millones, al 4%.

Las firmas calificadoras carecen de una comprensión integral de China Huarong y el entorno en el que opera, dijo Xu a Shanghai Securities News. La compañía ha hecho los arreglos adecuados y está preparada para sus futuros pagos de bonos, dijo.

