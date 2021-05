Buffett elige sucesor para su conglomerado tras años de especulaciones

En la imagen, el consejero delegado de Berkshire Hathaway, Warren Buffett. EFE/Larry W. Smith/Archivo

Nueva York, 3 may (EFE).- El veterano empresario estadounidense Warren Buffett, considerado un gurú de Wall Street, dijo este lunes al canal televisivo CNBC que si le ocurre un imprevisto a corto plazo, su sucesor como consejero delegado del conglomerado Berkshire Hathaway será uno de sus máximos ejecutivos, Greg Abel.

Con 90 años y sin planes de retirarse, Buffett lleva años eludiendo la cuestión sobre quién lo sustituirá al frente de la empresa, pero este fin de semana, durante la reunión anual de accionistas, su vicepresidente Charlie Munger, de 97 años, ofreció una pista al asegurar que Abel "mantendrá la cultura" corporativa en el futuro.

"Los directores están de acuerdo en que si algo me ocurriera esta noche, sería Greg quien tomara las riendas mañana por la mañana", afirmó Buffett en declaraciones a CNBC.

Berkshire Hathaway designó a Abel, de 59 años, como responsable de todas las operaciones no relacionadas con el negocio de los seguros, y a Ajit Jain, de 69, como su homólogo encargado de la actividad aseguradora, por lo que se especulaba que cualquiera de los dos podría ser el sucesor de Buffett.

El empresario multimillonario agregó que el siguiente en la lista detrás de Abel es precisamente Jain, un orden decidido en base a sus edades y consensuado hace tiempo por la cúspide del conglomerado.

"Si, Dios no lo quiera, algo le ocurriera a Greg esta noche, entonces sería Ajit. Los dos son unos tipos maravillosos. La probabilidad de que alguien tenga una carrera de 20 años (por delante), sin embargo, es lo que marca la diferencia", explicó al canal.

"En Berkshire siempre hemos tenido básicamente un acuerdo unánime sobre quién debería tomar las riendas el día siguiente. El mundo está prestando más atención ahora", reconoció.

Abel y Jain cuentan con los títulos de vicepresidentes desde 2018 y se espera que el hijo de Buffett, Howard Buffett, sea nombrado presidente en el futuro.