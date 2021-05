Brasil.- La OMS advierte de que "lo que está ocurriendo en la India y en Brasil podría ocurrir en otros lugares"

18/03/2020 El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, comparece en rueda de prensa para informar sobre la evolución de la pandemia de coronavirus. 18 de marzo de 2020. SALUD OMS



El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertido de que "lo que está ocurriendo en la India y en Brasil", en relación a la descontrolada situación de la pandemia de COVID-19 "podría ocurrir en otros lugares" si no se cumplen con las medidas para evitar los contagios.



"Lo que está ocurriendo en la India y en Brasil podría ocurrir en otros lugares a menos que todos tomemos estas precauciones de salud pública que la OMS ha estado pidiendo desde el comienzo de la pandemia de COVID-19. Las vacunas son parte de la respuesta, pero no son la única respuesta", ha señalado Tedros en rueda de prensa este lunes desde Ginebra (Suiza).



El máximo dirigente del organismo sanitario internacional de Naciones Unidas ha alertado de que "en las últimas dos semanas se han notificado más casos de COVID-19 en todo el mundo que durante los primeros seis meses de la pandemia". "India y Brasil representan más de la mitad de los casos de COVID-19 de la semana pasada, pero hay muchos otros países en todo el mundo que se enfrentan a una situación muy frágil", ha apuntado.



En su intervención, ha agradecido a Suecia la donación de un millón de dosis de la vacuna de AstraZeneca al Mecanismo COVAX, pero ha pedido al resto de países que también se involucren. "Hacemos un llamamiento a otros países para que sigan el ejemplo que han dado estos países, y donen a través de COVAX para ayudar a acelerar la distribución y el acceso equitativos", ha reclamado.



Tedros ha detallado que COVAX ha enviado ya casi 50 millones de dosis de la vacuna COVID-19 a 121 países y economías, pero ha lamentado que "sigue habiendo graves limitaciones de suministro". "Resolver este dilema exige un liderazgo valiente por parte de las mayores economías del mundo", ha insistido.



La OMS estima que necesitará "entre 35.000 y 45.000 millones de dólares más el año que viene para vacunar a la mayoría de los adultos del mundo". Por ello, Tedros ha recordado a los países del G7, cuya cumbre comienza mañana, que "podrían movilizar ellos mismos una parte sustancial de estos fondos y liderar un esfuerzo global para acelerar la vacunación contra la COVID-19 en todo el mundo".



En este sentido, el ex primer ministro británico Gordon Brown ha animado también a los países más ricos a donar dosis. "Para protegernos localmente, tenemos que actuar globalmente. No es caridad, es una cuestión de seguridad nacional", ha defendido.



Al respecto, ha denunciado que "una de cada dos personas está vacunada en gran parte de Occidente, pero menos de 1 de cada 100 en el África subsahariana". "Al no extender la vacunación más rápidamente a todos los países, estamos eligiendo quién vive y quién muere. Nadie está seguro en ningún sitio hasta que todo el mundo esté seguro en todas partes", ha insistido.



Ante esta escasez de dosis, Tedros ha vuelto a reivindicar la necesidad de liberar las patentes: "La suspensión temporal de las patentes de las vacunas sería muy importante. Damos las gracias a Sudáfrica e India por proponerlo. Esperamos que más países se unan para que esto sea una realidad. Si no vamos a usar ahora todas las herramientas, ¿cuándo? Esto es algo que no tiene precedentes. Esperamos que todos los líderes estén de acuerdo en usar todas las opciones para aumentar la producción de vacunas cuanto antes. Esperamos que se tome una decisión pronto. La provisión para la suspensión temporal de patentes se diseñó para esto".



En este contexto, Bruce Aylward, asesor senior de la OMS, ha apuntado que COVAX espera recibir unas 20 millones de dosis procedentes de India, en contraste con las 100 millones previstas debido a la gravedad de la pandemia en el país. "La brecha que hay que salvar es mayor. Esperamos que la crisis en la India pase para que el país pueda exportar dosis de vacunas como hacía antes", ha reconocido.



"No esperamos que el Instituto Serum de India pueda volver a exportar la misma cantidad de antes", ha admitido la científica jefe de la OMS, Soumya Swaminathan, quien ha señalado que India "necesita vacunara a unas 1.000 millones de personas" para que la vacunación "tenga un impacto" en la reducción de contagios.



