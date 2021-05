Brasil.- CyL no tiene casos de variante India aunque "preocupa" y confía en "taponarla" como con la Africana o Brasileña

La cepa británica alcanza ya al 95,2 por ciento de los casos registrados en la Comunidad



VALLADOLID, 3 (EUROPA PRESS9



La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha asegurado que la Comunidad no ha registrado casos de la variante India, aunque no ha ocultado que es una cuestión que "preocupa", aunque confía en "taponarla" como se ha hecho con casos aislados de las cepas Africana y Brasileña.



Casado ha considerado "esencial" en este momento de la pandemia determinar las variantes y ha destacado que el 95,2 por ciento de los casos detectados en la Comunidad están registrados ya como variante británica, un indicador que, como ha explicado, hay que vigilar porque un descenso podría ser un "marcador indirecto" de que crecen otras variantes.



Así, ha detallado que los brotes de la variante africana detectados en la Comunidad --uno en Salamanca y dos en Valladolid-- fueron detectados a tiempo y ya se han cerrado, al igual que el de la variante brasileña detectado en Soria.



Sobre la variante india Casado ha señalado que "faltan datos" para poder establecer la prevalencia y el impacto y ha señalado que la Organización Mundial de la Salud determina que es más contagiosa pero no establece "escape inmunológico".



"Está circulando mucho el coronavirus, la presencia de otras variantes nos obliga a extremar todas las medidas de protección", ha destacado Casado, quien ha recordado que la mayor parte de los brotes se producen en el ámbito intrafamiliar --39 por ciento--, aunque la mayoría tienen un origen mixto --49,15 por ciento.