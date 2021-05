Boca saca pasaporte a la próxima fase mientras River pierde y queda tocado

Imagen de archivo de Sebastián Villa, delantero de Boca Juniors. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni /Archivo

Buenos Aires, 2 May (EFE).- Boca Juniors sumó su quinto triunfo consecutivo al imponerse por 1-0 ante Lanús para lograr la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, instancia a la que River Plate no pudo acceder luego de perder por 1-0 ante Banfield en esta penúltima jornada.

El equipo de Miguel Ángel Russo se impuso por 1-0 en la Bombonera con el tanto de Carlos Izquierdoz y, de esta manera quedó segundo del Grupo B detrás del líder Vélez Sarsfield, que fue el otro integrante de la zona que accedió a la próxima instancia del torneo gaucho.

Talleres de Córdoba (20 unidades) y Unión (18) ocupan las últimas dos plazas para los cuartos de final a falta de la última jornada, mientras que expectantes quedaron detrás Independiente (17) y Lanús (16), mientras que Gimnasia (14) necesitará un triunfo este lunes ante Sarmiento para llegar con más opciones al próximo fin de semana.

En el Grupo B, en tanto, Colón se impuso por 2-0 ante Arsenal de Sarandí y, con 24 puntos, es el único equipo que ya se garantizó su lugar en los cuartos de final.

River Plate (18), que cayó por 1-0 ante Banfield, y Racing Club (18), que perdió por el mismo marcador ante Central Córdoba quedaron detrás de San Lorenzo (21), que se impuso por la mínima ante Godoy Cruz, y Estudiantes (19), que este lunes enfrentará a Platense.

BOCA JUNIORS CONSIGUIÓ EL OBJETIVO

Luego de un comienzo perfecto en Copa Libertadores con dos triunfos, Boca Juniors consiguió este domingo por la mañana el objetivo de acceder a los cuartos de final del torneo local tras vencer en la Bombonera por 1-0 a Lanús con gol de Carlos Izquierdoz.

En su quinto triunfo consecutivo, Miguel Ángel Russo se aseguró esta clasificación una fecha antes de finalizar la fase de grupos de esta Copa de la Liga Profesional.

Con este objetivo alcanzado, este domingo tras el encuentro la plantilla ‘xeneize’ viajó a Guayaquil donde el próximo martes enfrentará al Barcelona ecuatoriano por la tercera jornada del Grupo C de la Copa Libertadores.

Lanús, en tanto, el jueves visitará a La Equidad de Colombia con la necesidad de un triunfo para encausar su participación en el Grupo H de la Copa Sudamericana.

RIVER PLATE SUFRIÓ UNA DERROTA ANTE BANFIELD QUE COMPLICA SU FUTURO

River Plate cayó por 1-0 ante Banfield en su penúltima presentación por la Copa de la Liga Profesional y complicó su futuro en el Grupo A de este certamen, donde tendrá que disputar para lograr su acceso a los cuartos de final.

Un solitario gol de Juan Pablo Álvarez, le alcanzó al actual subcampeón para imponerse y dejar al ‘Millonario’ dirigido por Marcelo Gallardo en la cuarta posición de esta zona con 18 puntos junto con Racing Club y Rosario Central, mientras que el vencedor alcanzó la séptima colocación con 17 enteros.

Antes del decisivo duelo del próximo fin de semana ante Aldosivi, River Plate visitará este miércoles a Junior en Armenia por la tercera jornada del Grupo D de la Copa Libertadores.

ROSARIO CENTRAL SE QUEDÓ CON EL CLÁSICO ANTE NEWELL’S

Luego de una semana de incertidumbres con el desarrollo del clásico de la ciudad, Rosario Central goleó por 3-0 a Newell’s Old Boys y llega con posibilidades de clasificación a la última jornada del Grupo A.

Con goles de Marco Ruben, Nicolás Ferreyra y el mexicano Luca Martínez Dupuy, el Canalla logró una categórica victoria como local y alcanzó los 18 puntos para igualar la línea de River Plate y Racing Club.

Para el equipo que dirige Germán Burgos este fue un duro golpe para una campaña que suma apenas dos triunfos, cuatro empates y seis derrotas.

Luego de este clásico para ambos será tiempo de Copa Sudamericana en Chile: Rosario Central visitará a Huachipato por el Grupo A, mientras que Newell’s Old Boys jugará ante Palestino por la Zona F.

TROPIEZOS DE INDEPENDIENTE Y RACING PARA COMPLICAR SU FUTURO

Independiente cayó en casa este domingo por 0-1 ante Atlético Tucumán, con el gol de Leonardo Heredia, para quedar en la quinta posición del Grupo B de este torneo y fuera de la zona de clasificación a la instancia definitoria del certamen.

Racing Club perdió por 1-0 en su visita a Central Córdoba en Santiago del Estero, con el tanto de Carlo Lattanzio, y descendió a la sexta posición de la Zona A quedando también al margen de los cuatro que acceden a cuartos de final.

En la última jornada Racing disputará el clásico ante San Lorenzo, mientras que Independiente visitará a Huracán con la necesidad de un triunfo y esperar otros resultados para no quedar fuera de la fase del mata mata.

Previo a estos compromisos, Racing Club recibirá a San Pablo por la tercera jornada del Grupo E de la Copa Libertadores, mientras que Independiente viajará a Brasil para enfrentará. Bahía por la Zona B de la Copa Sudamericana.

SAN LORENZO FESTEJÓ DE LA MANO DE ÓSCAR ROMERO

Luego de dos dolorosas derrotas por Copa Sudamericana ante Huachipato y Rosario Central, San Lorenzo se impuso en el torneo local por 1-0 frente a Godoy Cruz con tanto de Óscar Romero, de penalti, y se acomodó en la zona de clasificación el Grupo A.

A pesar de otro penalti atajado a Ángel Romero, el equipo de Diego Dabobe sumó su sexto triunfo en el certamen doméstico y quedó escolta del ya clasificado Colón a falta de una fecha para la definición de los ocho equipos que disputarán los cuartos de final.

Antes del decisivo duelo ante Racing del próximo fin de semana, San Lorenzo buscará rehabilitarse en Copa Sudamericana este miércoles cuando reciba al 12 de Octubre paraguayo por la tercera jornada del Grupo A.