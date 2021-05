Aumentan la criminalidad en los estados fronterizos de Venezuela, según una ONG

Fotografía tomada el pasado 26 de marzo en la que se registró a un grupo de migrantes venezolanos al cruzan en botes desde La Victoria (Venezuela) hasta Arauquita (Colombia), en medio de los enfrentamientos armados entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de las FARC. EFE/Jebrail Mosquera/Archivo

Caracas, 3 may (EFE).- La ONG de Venezuela Fundaredes denunció este lunes que en abril se detectó un incremento en las cifras de criminalidad en los estados fronterizos del país, donde se registraron un total de 99 asesinatos, 55 personas desaparecidas y 28 enfrentamientos armados.

Según el Informe Curva de la Violencia, redactado por la ONG, los estados afectados son Apure, Táchira y Zulia, que comparten frontera con Colombia; Bolívar y Amazonas, que lindan con Brasil, y Falcón, con Aruba y Curazao al norte, con incrementos, en algunos casos, "superiores al 100 %".

Fundaredes destacó los datos de Apure, que elevó las cifras a consecuencia del conflicto armado entre fuerzas estatales venezolanas y un grupo formado por disidentes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

La organización aseguró que en la zona participan además miembros de las Fuerzas de Acciones Espaciales (FAES) de la Policía venezolana, a los que la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, atribuye ejecuciones extrajudiciales y que Fundaredes califica de "acelerador de la violencia".

En Apure, se contabilizaron 16 homicidios, 40 desaparecidos y enfrentamientos permanentes, según la ONG, que no detalla si incluye los 8 militares que el Gobierno reportó como fallecidos entre el 21 de marzo y el 5 de abril, sin detallar si todos murieron en un mismo combate o en fechas distintas.

Sin embargo y pese al conflicto armado, la lista de actos violentos la encabezan Zulia y Bolívar, donde se disputa el control de la explotación minera, ubicándose Apure en el tercer lugar, seguido de Táchira, Falcón y Amazonas, en este orden.

En el Zulia, se registraron 37 homicidios, de los cuales 24 ocurrieron en medio de los 17 enfrentamientos armados registrados a lo largo del mes y en los que hubo "participación directa de funcionarios del Estado venezolano".

En Bolívar, se contabilizaron 28 homicidios, 10 desapariciones y 6 enfrentamientos armados, mientras que el Táchira cerró el mes con 12 muertes violentas, 4 desapariciones y 3 enfrentamientos armados.

La ONG no facilitó las cifras homicidios de Amazonas y Falcón, así como tampoco brindó datos sobre desapariciones y enfrentamientos.