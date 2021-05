Argentina.- Alexis Guerrera asume el cargo de ministro de Transporte de Argentina en sustitución del fallecido Meoni

03/05/2021 El presidente de Argentina, Alberto Fernández, toma juramento al nuevo ministro de transporte, Alexis Guerrera.. Alexis Guerrera ha asumido este lunes el cargo de ministro de Transporte de Argentina en sustitución de Mario Meoni, quien falleció recientemente en un accidente de tráfico. POLITICA ESTEBAN COLLAZO - CASA ROSADA



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



Alexis Guerrera ha asumido este lunes el cargo de ministro de Transporte de Argentina en sustitución de Mario Meoni, quien falleció recientemente en un accidente de tráfico.



El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha tomado juramento a Guerrera en un acto que ha tenido lugar en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.



"Te tocan dos cosas difíciles: la materia y reemplazar a Mario. Ha sido tu amigo también y has trabajado con él. Para nosotros es un gran placer recibirte en el Gobierno", ha aseverado el mandatario argentino tras pedir "un fuerte aplauso" para el nuevo titular, según un comunicado del Ejecutivo.



Guerrera tiene 50 años, nació en la ciudad bonaerense de General Pinto y fue titular de la Juventud Peronista de su ciudad natal con 25 años. En 2001 fue elegido concejal y en 2003 ganó los comicios para intendente, cargo que ocupó durante cuatro períodos hasta 2019, año en el que accedió a una banca como diputado provincial por Frente de Todos.



El pasado 22 de diciembre pidió una licencia extraordinaria en la Legislatura bonaerense para asumir un cargo en Trenes Argentinos Infraestructura, desde donde intervino activamente en obras del Plan de Modernización del Transporte impulsado por su antecesor Meoni, quien falleció el 23 de abril en un accidente de tráfico, cuando se dirigía a la ciudad de Junín, en la provincia de Buenos Aires, donde vive su familia.



Tras asumir el cargo, Guerrera ha señalado que no se estatizará la Hidrovía Paraná-Paraguay, sino que recuperará "un rol que hoy no tiene en el manejo", mediante próximos pliegos, en elaboración, de licitación para la concesión del servicio de dragado y balizamiento, según recoge la agencia Télam.



"Vamos a seguir trabajando en el mismo sentido que lo venía haciendo el ministro de Transporte Mario Meoni", ha dicho el titular de la cartera de Transporte.



Por otro lado, ha incidido en que el desafío más cercano es "acompañar" las medidas del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Alberto Fernández sobre la pandemia de coronavirus "para reducir la circulación a los esenciales".



"El mundo está en la tercera ola, algunos países en la cuarta, que impacta muy fuerte", ha agregado al respecto, para precisar que en la actualidad el 98 por ciento de los pasajeros "son esenciales" y apelar a "la responsabilidad ciudadana".