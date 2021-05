Ana Soria, el mejor talismán de Enrique Ponce en su corrida en Madrid

MADRID, 3 (CHANCE)



Semanas después de iniciar la temporada triunfando en Sanlúcar de Barrameda, Enrique Ponce ha reaparecido en una de las ciudades que más alegrías le ha dado en su carrera, Madrid. Y lo ha hecho en la tarde inaugural de la Feria de San Isidro, que devolvía los toros a Las Ventas tras un año durísimo a causa de la pandemia del Covid en el que la incertidumbre ha hecho peligrar el futuro de la tauromaquia.



Al lado de otros importantes figuras del escalafón como Jose Mari Manzanares, Miguel Ángel Perera, Julián López 'El Juli', Diego Ventura o Paco Ureña, Ponce ha derrochado clase y entrega en el coso madrileño, aunque sin demasiada suerte en esta ocasión y, nuevamente, sin Ana Soria en el tendido.



Una presencia importante en la plaza que sí acompañó al ex de Paloma Cuevas durante buena parte de sus compromisos taurinos el verano pasado - poco después de hacer pública su relación - en los que la enamorada pareja no dudó en presumir de complicidad por buena parte de la geografía española.



Sin embargo, y al igual que otras mujeres de toreros, Ana Soria ha decidido dejar de asistir a la plaza para 'sufrir' viendo las faenas de Ponce - donde era innegable que acaparaba todas las miradas y le 'robaba' parte de su protagonismo - y esperar a su pareja en el hotel.



Por ello, la ausencia en Las Ventas de la joven este domingo no ha llamado la atención de nadie, puesto que esperábamos que no acudiese a la plaza para no eclipsar al valenciano en una tarde tan importante para él. Pero, por si había alguna duda sobre cómo está su relación o de si Ana se había quedado en Almería en lugar de viajar con su novio a Madrid, Ponce las ha disipado a golpe de declaración de amor en Instagram.



Y es que, demostrando que la estudiante de Derecho se ha convertido en su talismán, el torero ha compartido un romántico vídeo en el que, con imágenes en blanco y negro de ambos abrazados y derrochando complicidad y felicidad de vuelta en el hotel tras la corrida, ha dedicado una significativa canción a Ana. 'El motivo' de Maka, cuya letra no deja lugar a dudas. "Tú eres el motivo, tú la última pieza. Y si no es contigo ya no me interesa. Yo a ti te llevo tan dentro que nadie lo sabe. Para mí se quedan tus beso' y todos tus detalles. Que nadie te mire, nadie, que hasta tengo celos del aire (...) Tú eres el motivo, tú la última pieza. Y si no es contigo ya no me interesa. Para mí eres la razón que da sentido a mi tristeza. Porque cuando tú me faltas, yo siento que me ahogo en ella, en ella, en ella. Puede que sea tuyo mi corazón. No puedo dejar de querer, siento muy viva mi ilusión. Y mírame, dime que sientes lo mismo que yo".



Una declaración de amor en toda regla con la que Ponce grita a los cuatro vientos que su relación con Ana Soria atraviesa por su mejor momento y que la almeriense se ha convertido en lo más importante para él.