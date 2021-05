AMP2.- El Salvador.- Organizaciones civiles salvadoreñas reivindican que "solo hay un Constitucional" tras los ceses

La UE y Guterres expresan su preocupación y piden que se garantice la seguridad de los magistrados



Bukele aplaude la decisión y alega que cumplen el mandato popular



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



Un grupo de 26 organizaciones civiles ha condenado este lunes la decisión de la nueva Asamblea Legislativa salvadoreña, de mayoría oficialista, de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general, Raúl Melara, y han reivindicado que "solo hay un Constitucional".



Así, han expresado que las actuaciones de los diputados electos carecen de validez, según informaciones del diario 'La Prensa Gráfica'. Para las organizaciones civiles, las destituciones de este sábado suponen un "atentado contra el derecho de todos los salvadoreños a una justicia independiente".



En este sentido, han afirmado que el "revestimiento jurídico de las destituciones es una burda simulación que no resiste el más mínimo análisis de coherencia" y han insistido en que las actividades del tribunal "serán ilegítimas y constitutivas de delitos y otras responsabilidades personales".



"En el país solo existe una Sala de lo Constitucional y es la que recibió un ataque manifiesto a la independencia judicial", ha dicho Sonia Rubio, de Fundación para el Debido Proceso (DPLF). "El proceso del nombramiento de los presuntos magistrados carece totalmente de legitimidad y de legalidad", ha aseverado.



"Tenemos que continuar exigiendo que se respete la Constitución y a la Sala. La Sala es la única que puede interpretar la Constitución y la Sala emitió ayer una resolución y todos tenemos que acatarla", ha aseverado Miguel Ángel Simán, presidente de Fusades.



LA UE EUROPEA CRITICA LA MEDIDA Y BUKELE APLAUDE



El reemplazo de los magistrados, sin embargo, ha sido aplaudido por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, si bien se ha topado con la condena de la comunidad internacional, que han pedido que se respete la separación de poderes.



El presidente salvadoreño ha salido al paso de las críticas que ha recibido la decisión de la Asamblea Legislativa afirmando que sólo siguen un mandato popular que no les puso en el poder, ha dicho, para "negociar".



"El pueblo no nos mandó negociar. Se van. Todos", ha enfatizado en su cuenta de Twitter, en un mensaje en el que también ha señalado que llevan "30 años" para expulsar al "régimen" que ha tenido al país "en la miseria, en la corrupción, en la inseguridad y en la desesperanza"



"Negociaban con la vida del pueblo y ordenaban asesinatos desde las instituciones --hay videos de eso--, ha acusado también Bukele en Twitter.



Por su parte, el Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha indicado que se encuentra siguiendo "con preocupación" los últimos eventos en El Salvador, que "cuestionan el funcionamiento del Estado de Derecho y la separación de poderes".



"La seguridad jurídica y física de los magistrados en el ejercicio de sus funciones debe ser plenamente garantizada", ha subrayado en un mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter.



Más tarde, la Oficina de Asuntos Exteriores de la UE ha emitido un comunicado señalando que estos últimos episodios "atentan contra el Estado de derecho y la separación de poderes" en El Salvador y ha instando a que "los derechos legales y la integridad física de los magistrados estén garantizados en todo momento".



También se ha referido a la crisis institucional salvadoreña la ministra de Exteriores española, Arancha González Laya, que ha precisado a través de su cuenta de Twitter que sigue "con preocupación" la situación en el país centroamericano.



"El Salvador ha sabido mantener la institucionalidad y el compromiso democrático en las últimas décadas. Confío en que autoridades encuentren salida a la actual situación con pleno respeto al estado de derecho y a la independencia y separación de poderes", ha instado la responsable de Exteriores.



Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, António Guteres, ha llamado al "respeto de las disposiciones constitucionales, el estado de derecho y la división de poderes, con miras a preservar el progreso democrático alcanzado por el pueblo salvadoreño desde la firma del acuerdo de paz".



En este sentido, Guterres "toma nota de las preocupaciones expresadas con respecto a los procedimientos utilizados en la destitución de los miembros de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia y su impacto en el sistema de frenos y contrapesos en El Salvador", ha indicado su portavoz, Stéphane Dujarric.