AMP.- El Salvador.- EEUU expresa su "grave preocupación" por la destitución de los jueces del Constitucional salvadoreño

La CIDH rechaza la decisión de la Asamblea y anuncia la instalación de una misión de seguimiento de la "grave situación" institucional



El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, ha mantenido este domingo una conversación telefónica con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a quien ha trasladado la "grave preocupación" de Washington por la destitución de los jueces de la Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.



"El secretario Blinken ha expresado la grave preocupación del Gobierno de Estados Unidos por la decisión de la Asamblea Legislativa de destituir a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y ha destacado la importancia de una justicia independiente, esencial para la democracia", ha informado el Departamento de Estado norteamericano en un comunicado.



Blinken ha manifestado "la misma preocupación" por la destitución del fiscal general de la nación, Raúl Melara, "quien está combatiendo la corrupción y la impunidad y es un compañero eficaz en la lucha contra el crimen tanto en Estados Unidos como en El Salvador".



El máximo responsable diplomático norteamericano ha manifestado el compromiso de su país con la "mejora de las condiciones" en El Salvador, incluido el "refuerzo de las instituciones democráticas y la separación de poderes".



Igualmente ha mencionado la "libertad de prensa, una sociedad civil vibrante y el apoyo al sector privado, que depende de la seguridad jurídica para que el pueblo salvadoreño tenga un futuro de éxito".



También la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, ha mostrado "profunda preocupación por la democracia de El Salvador", ya que "un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y para una economía fuerte", ha precisado a través de su cuenta de Twitter.



MISIÓN DE MONITOREO DE LA CIDH



Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha anunciado que instalará una misión especializada para atender la crisis institucional que se ha desatado en el país centroamericano tras la decisión de la Asamblea, que también ha rechazado.



Según la CIDH, la destitución se ha producido "sin el debido proceso ni causas específicas constitucionales, lo que pone en riesgo el Estado de derecho", por lo que ha instado a las instituciones salvadoreñas a respetar la sentencia de la Sala de lo Constitucional que ha declarado ilegítima esta resolución, para "garantizar la separación de poderes y el orden democrático".



En este contexto, ha decidido instalar la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI) para "monitorear y atender esta grave situación que afecta la institucionalidad y los Derechos Humanos en el país".



PRIMERA RUEDA DE PRENSA RODOLFO DELGADO SOLO CON MEDIOS OFICIALISTAS



Tras el nombramiento de Rodolfo Delgado como nuevo fiscal general del país, este ha participado en su primera rueda de prensa en el cargo entre denuncias de periodistas y medios de comunicación de no tener acceso a las instalaciones de la Fiscalía General, y acusan a Delgado de solo haber dejado participar a medios afines al oficialismo de Bukele, informa 'La Prensa Gráfica'.



"Es el momento de ordenar la casa y que las cosas empiecen a funcionar adecuadamente", ha empezado Delgado sus declaraciones, para añadir que trabajará codo con codo con la Policía Nacional Civil, con cuyo director, Mauricio Arriaza Chicas, ha mantenido una reunión en sus primeras horas en el cargo.



También ha añadido que "se harán las correcciones necesarias y se dará continuidad a lo que esté funcionando adecuadamente, de manera tal, que esta pequeña transición se realice de una forma ordenada, sin afectar el funcionamiento de la institución".



DESTITUCIÓN DE LOS JUECES DEL CONSTITUCIONAL



En la primera sesión plenaria, la diputada y vicepresidenta de la Asamblea, Suecy Callejas, ha sometido una solicitud de dispensa de trámite para discutir la destitución de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, que finalmente ha obtenido la luz verde de la cámara con 64 votos, todos oficialistas.



Los magistrados Luis Javier Suárez, Héctor Naúm García, José Ángel Pérez, Elsy Dueñas Lobos y Óscar Alberto López Jérez han sido propuestos para sustituir a los titulares hasta el momento --José Óscar Pineda Navas, Aldo Cáder, Carlos Avilés, Carlos Sánchez y Marina Marenco de Torrento--. También se ha destituido a los suplentes.



Los argumentos esgrimidos por la nueva Asamblea de mayoría oficialista han sido, en su mayoría, las decisiones que tomó la sala en relación a cuestiones de la pandemia, como por ejemplo la declaración de inconstitucionalidad de varios decretos ejecutivos, violando presuntamente la Constitución.



No obstante, tras la decisión de la Asamblea, el Tribunal Constitucional ha emitido una resolución que declara como inconstitucional la deposición de los jueces.



A pesar de esta sentencia de ilegitimidad de la decisión, la nueva Asamblea ha juramentado los cargos de los nuevos jueces. Según informa la prensa local, además, un grupo de agentes de la Policía Nacional se ha apostado fuera de las oficinas del Tribunal Supremo y posteriormente han tomado las instalaciones, junto con los nuevos jueces, que han sido escoltados hasta el interior.



DESTITUCIÓN DEL FISCAL GENERAL



Después de esta serie de medidas en referencia a la Sala de lo Constitucional, la Asamblea Legislativa ha pedido la destitución del fiscal general del país, Raúl Melara, justificando que es una decisión que "corresponde a sus evidentes actuaciones y decisiones con claras motivaciones políticas, lo que pone en tela de juicio su objetividad, independencia e imparcialidad".



"El actual fiscal general de la República ha incumplido con su obligación constitucional de defender los intereses del Estado y de la sociedad, por complacer a grupúsculos de poder político y económico, cuyo objetivo es defender intereses oscuros en contra del pueblo salvadoreño", ha precisado el órgano legislativo a través de su cuenta de Twitter.



La propuesta, presentada también por la bancada oficialista, se ha hecho a través de una dispensa de trámite, es decir, que no se discutirá en comisión de la cámara, informa 'El Mundo'. Melara ha sido uno de los más críticos con Bukele, y desde que este accediera a la Presidencia han protagonizado encontronazos, especialmente en Twitter.



Finalmente, y al igual que con la iniciativa anterior, los 64 diputados aliados de Bukele han dado luz verde a la destitución de Melara.



Tras la destitución de Melara, el diputado de Nuevas Ideas Christian Guevara ha propuesto nombrar como nuevo fiscal general a Rodolfo Delgado, proposición que ha salido adelante con 64 votos a favor, cinco en contra y 15 abstenciones.



Asesor del exfiscal general Douglas Meléndez y jefe de la Unidad Contra el Crimen Organizado, Delgado cumplirá el período que le restaba a Melara y estará en el cargo hasta el 5 de enero de 2022.