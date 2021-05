Alertan que el artista cubano Otero Alcántara "corre peligro" en el hospital

Cuando inició su huelga de hambre y sed el 25 de abril, Otero Alcántara dijo que lo hacía para que que levantaran el estado de sitio que rodea su casa desde noviembre de 2020, le devolvieran sus obras de arte confiscadas y le compensasen por los daños y respetaran el pleno ejercicio de la libertad artística en Cuba. EFE/ Yander Zamora/Archivo

Miami, 3 may (EFE).- El Centro para una Cuba Libre (CCL) alertó este lunes que la vida del artista opositor Luis Manuel Otero Alcántara "corre peligro" al estar en un hospital bajo control de la seguridad del Estado cubano y recordó la muerte de la líder de las Damas de Blanco, Laura Pollán, en 2011.

"No se puede confiar que el régimen que ha llevado a este activista al borde de la muerte, ahora lo quiera salvar", dijo John Suárez, director ejecutivo del CCL, una organización de defensa de los derechos humanos con sede en Estados Unidos.

En un comunicado, Suárez exigió que la familia o amistades de Otero Alcántara, uno de los líderes del Movimiento San Isidro (MSI), que cumplía una huelga de hambre y sed cuando el domingo fue llevado al hospital Calixto García de La Habana, "lo puedan ver y constatar su situación".

CCL recuerda en el comunicado lo sucedido a otros opositores llevados a hospitales en Cuba, como la líder de las Damas de Blanco Laura Pollán Toledo, fallecida en 2011, o el invidente Sergio Díaz Larrastegui, quien murió en 2012.

"En el pasado el hospital Calixto García y otros hospitales cubanos han sido el escenario de la muerte de otros opositores bajo el control de los agentes del Ministerio del Interior", dijo Janisset Rivero, quien durante años ha documentado estos casos y es colaboradora del Centro para una Cuba Libre.

"Los agentes de la policía política aíslan a la persona, no permiten la entrada de sus familiares o amigos, y se desconoce el tratamiento que le aplican o el que le dejan de aplicar para llevarlos a la muerte", subrayó Rivero.

El CCL subrayó que en los casos de Pollán y Díaz Larrastegui sus viviendas en La Habana eran sedes de "importantes organizaciones defensoras de los derechos humanos, sus muertes significaron el cierre de las sedes y un duro golpe al movimiento cívico".

"En el caso de Otero Alcántara, su casa es sede del Movimiento San Isidro, organización que en los últimos meses ha levantado la voz en favor de la libertad de expresión en la Isla, logrando numerosas manifestaciones espontáneas y organizadas en favor de sus demandas", dijo Suárez.

Cuando inició su huelga de hambre y sed el 25 de abril, Otero Alcántara dijo que lo hacía para que que levantaran el estado de sitio que rodea su casa desde noviembre de 2020, le devolvieran sus obras de arte confiscadas y le compensasen por los daños y respetaran el pleno ejercicio de la libertad artística en Cuba.

Activistas y organizaciones de derechos humanos de fuera y dentro de la isla han exigido desde Cuba que se de fe de vida de Otero Alcántara temiendo que en estos momentos se encuentra bajo el control de los órganos represivos y en total aislamiento, pero "la respuesta ha sido el silencio", agrega CCL.

El "hermetismo" de las autoridades levanta sospechas, agrega el comunicado.

La Embajada de Estados Unidos en Cuba se solidarizó este viernes con el líder del Movimiento San Isidro y con todos los que defienden la libertad de expresión en la isla.

"Docenas de artistas, periodistas y activistas cubanos detenidos, bajo vigilancia o confinados en sus casas para silenciar su apoyo a Luis Manuel Otero Alcántara. Estados Unidos está con todos los que defienden las libertades de expresión y reunión en Cuba", dijo la sede diplomática en su cuenta de Twitter.